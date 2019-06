Od začiatku roka zomrelo 380 migrantov z Latinskej Ameriky

Archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 18. júna (TASR) - Najmenej 380 migrantov z krajín Latinskej Ameriky zomrelo od začiatku roka na ceste do Spojených štátov. Informovala o tom v utorok Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), ktorú citovala agentúra Reuters.Viac ako 80 ľudí z Venezuely sa utopilo alebo zostalo nezvestných za posledné dva mesiace po tom, ako v Karibskom mori stroskotali tri člny s migrantmi.povedal hovorca UNHCR Babar Baloch.Reuters pripomína, že z Venezuely ušli už štyri milióny ľudí - väčšina sa krajinu rozhodla opustiť pre ekonomickú a humanitárnu krízu, ktorá tam vypukla v roku 2015.Mnoho migrantov zo strednej Ameriky zahynulo, ako uvádza IOM, keď sa snažili prekročiť hranice medzi USA a Mexikom. Počas júna sa na hraniciach USA s Mexikom odohralo niekoľko tragických incidentov - od 30. mája zomrelo najmenej 23 ľudí - čo predstavuje viac ako jedno úmrtie za deň, uviedol hovorca IOM Joel Millman.Podľa štatistík IOM zomrelo v Mexiku 144 migrantov, 143 sa utopilo v Karibskom mori, 66 prišlo o život pozdĺž mexickej južnej hranice so strednou Amerikou a 27 v Južnej Amerike.Zverejnené údaje poukazujú na 50-percentný nárast úmrtí migrantov v porovnaní s 241 obeťami v období od januára do júna 2018. Podľa IOM to súvisí aj so sprísnenými bezpečnostnými opatreniami na južnej hranici USA, v dôsledku čoho sa migranti obracajú na nelegálnych pašerákov a vydávajú sa na riskantnejšie cesty.Znižovanie nelegálnej migrácie do USA je jednou z priorít amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho administratíva v pondelok výrazne - až o niekoľko desiatok miliónov dolárov - znížila príspevky na pomoc krajinám, akými sú Salvádor, Guatemala a Honduras po tom, čo ich Trump kritizoval za to, že tisíce ich obyvateľov na americko-mexických hraniciach požiadali o azyl.