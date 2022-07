Od začiatku vojny na Ukrajine odtiaľ odišlo viac než 9 miliónov ľudí, zhruba dva a pol milióna sa vrátilo naspäť

13.7.2022 (Webnoviny.sk) - Od začiatku ruskej vojny na Ukrajine z krajiny odišlo viac ako 9 miliónov ľudí. Vyplýva to z údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) Úrad od 24. februára zaznamenal celkovo 9 136 006 prechodov hraníc. Z nich zhruba 1,6 milióna vstúpilo na územie Ruska a viac ako 4,6 milióna na územie Poľska. Avšak asi 2,5 milióna ľudí sa vrátilo na Ukrajinu, uviedol UNHCR.K jedenástemu júlu bolo podľa úradu na území Európy viac, ako 5,7 milióna ukrajinských utečencov. Do veľkej Británie do 4. júla prišlo približne 91-tisíc utečencov z Ukrajiny. Informuje o tom portál news.sky.com.