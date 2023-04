Od zrážky ich delilo 100 m: Vo Vrútkach sa oproti sebe stretli vlaky

Vo Vrútkach sa v sobotu (1. 4.) oproti sebe stretli na jednej koľaji vlaky. Po zastavení ich od zrážky delilo 100 metrov. Pre TASR to potvrdil hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč s tým, že mimoriadna udalosť vznikla pre nepozornosť.





Spresnil, že počas prestavovania dieselmotorovej jednotky v stanici Vrútky od osobného vlaku rušňovodič nerešpektoval návesť "posun zakázaný" zriaďovacieho návestidla. "Rozrezal výhybku a vošiel do vlakovej cesty pre rýchlik vlak R 936 Zvolen – Vrútky. Oba vlaky išli pomaly, zhruba 40 kilometrov za hodinu. Obaja rušňovodiči zareagovali správne a včas aktivovali rýchlobrzdu. Čelo vlaku R 936 a čelo posunujúcej motorovej jednotky boli po zastavení od seba vzdialené zhruba 100 metrov," uviedol pre TASR Kováč.ZSSK pre incident odobrali rušňovodičovi osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Musí absolvovať mimoriadnu odbornú skúšku na opätovné nadobudnutie odbornej spôsobilosti. "Jeho nadriadený prijme voči danému rušňovodičovi ďalšie opatrenia," ozrejmil Kováč.Chybujúci rušňovodič mal podľa neho v čase incidentu 45 rokov. "Vyštudoval Stredné odborné učilište elektrotechnické v Nižnej. Do kurzu ZSSK pre rušňovodičov nastúpil 1. februára 2021 a na samostatný výkon rušňovodiča bol zaradený 11. júna 2022. V čase incidentu mal teda takmer desaťmesačnú prax," dodal hovorca ZSSK.K stretu vlakov na jednej koľaji došlo aj v marci pri zastávke Brodno v Žiline. Dva osobné vlaky od zrážky delilo zhruba 100 metrov. Kováč pripomenul, že po tejto udalosti bolo jedným z opatrení aj poučenie všetkých rušňovodičov z predpisov."Následne overenie znalostí z ustanovení, ktoré sa týkali zásad jazdy vlaku pri výlukách a jazdy vlaku na trati s automatickým blokom (typ zabezpečovacieho zariadenia na trati)," skonštatoval hovorca. Rušňovodič, ktorý vošiel do vlakovej cesty vlaku R 936, bol podľa Kováča poučený v rámci pravidelného školenia 30. marca. "Udalosť v stanici Vrútky v tomto prípade vznikla z dôvodu nepozornosti pri vykonávaní posunu," podotkol Kováč.ZSSK po mimoriadnej udalosti v Brodne nariadila okamžitú kontrolu rušňovodičov. "Kontrolu vykonajú inšpektori bezpečnosti železničnej dopravy zo všetkých regiónov, aby v krátkom čase preverili znalosti rušňovodičov. Prioritne v Oblastnej správe depa (OSD) Žilina, ktoré je z dôvodu veľkej rekonštrukcie dnes viac vystavené neštandardným situáciám," priblížil Kováč.Dopravca sa plánuje zamerať aj na oblasť teoretickej prípravy rušňovodičov, týkajúcej sa riešenia krízových situácií s Ústredným inštitútom vzdelávania a psychológie a rozšíriť rozsah periodických skúšok. "Pripravujeme obstaranie trenažéra rušňa, ktorý sa bude prioritne využívať pri príprave nových rušňovodičov na riešenie nasimulovaných núdzových situácií. Trenažér bude umiestnený v školiacom stredisku v Martine. Súčasťou dodávky sú aj príručné trenažéry, ktoré sa budú využívať obdobným spôsobom v jednotlivých OSD s najväčším počtom rušňovodičov," uzavrel hovorca ZSSK.