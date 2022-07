Odblokovaním prístavov v Čiernom mori sa príjmy Ukrajiny z exportu zvýšia o miliardu dolárov mesačne

Pozitívna správa pre farmárov

Ukončenie patovej situácie

Zastavenie dodávok zvýšilo ceny potravín

22.7.2022 (Webnoviny.sk) - Vďaka odblokovaniu troch ukrajinských prístavov v Čiernom mori sa príjmy Ukrajiny z exportu zvýšia o miliardu dolárov mesačne. Ako referuje web epravda.com.ua, povedal to námestník ukrajinského ministra infraštruktúry Mustafa Najem.„Pre farmárov je to príležitosť vyviezť tohtoročnú úrodu a mať financie na prípravu na ďalšiu sejbu. Okrem toho ide každý mesiac takmer o miliardu dolárov z devízových príjmov, ktoré pôjdu na podporu ekonomiky a ozbrojených síl Ukrajiny,“ napísal na Telegrame Najem pripomenul, že súhlas Ruskej federácie s takouto dohodou s Organizáciou Spojených národov (OSN) a Tureckom je vynúteným ústupkom zo strany ruských okupantov, ktorí „nedokázali udržať Hadí ostrov a sú nútení ustúpiť pred hrozbou svetového hladu“.Rusko a Ukrajina v piatok podpísali samostatné dohody s OSN a Tureckom, čím uvoľnili cestu pre vývoz miliónov ton obilia z Ukrajiny po mori na svetové trhy. Ukončili tým patovú situáciu, ktorá ohrozovala globálnu potravinovú bezpečnosť.Podľa ukrajinských predstaviteľov v dôsledku ruskej blokády čiernomorských prístavov uviazlo na Ukrajine viac ako 20 miliónov ton obilia. Ukrajina je jedným z najväčších svetových exportérov pšenice, kukurice a slnečnicového oleja.Ruská invázia a vojna na Ukrajine však narušili produkciu a zastavili dodávky, čo ohrozilo export potravín do mnohých rozvojových krajín, najmä v Afrike, a prispelo k zvýšeniu cien.Turecko ponúklo, že poskytne bezpečné koridory v Čiernom mori a spolupracovalo s OSN, Ruskom a Ukrajinou na dosiahnutí dohody. Turecké úrady uviedli, že OSN zriadi v Istanbule centrum na kontrolu zásielok. Export potravín by sa mal realizovať z troch ukrajinských prístavov - v Odese, Čornomorsku a Južnom.