Odborári a komora hodnotia kladne platy začínajúcich učiteľov

Na snímke učiteľ píše na tabuľu údaje k testu počas písomnej maturitnej skúšky elektronickou formou zo slovenského jazyka a literatúry na Obchodnej akadémie v Trebišove. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. decembra (TASR) – Zvyšujúce sa platy začínajúcich učiteľov boli na roku 2019 pozitívom v oblasti školstva, zhodli sa na tom pre TASR Slovenská komora učiteľov (SKU), iniciatíva To dá rozum aj predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy (OZPŠaV) na Slovensku Pavel Ondek.Predseda školských odborárov poukázal na zvyšovanie platov pedagogických a odborných zamestnancov, učiteľov vysokých škôl, zamestnancov vo vede, výskume aj nepedagogických zamestnancov o desať percent v januári tohto roka. Ako pripomenul, tarifné platy sa im o desať percent zvýšia aj v januári 2020.povedal Ondek. Kladne hodnotí aj fakt, že v regionálnom školstve vzrástol počet zamestnancov v porovnaní s rokom 2018 o 1254, pričom aktuálny stav je viac ako 131.600 zamestnancov.konkretizoval Ondek.Podľa Vladimíra Crmomana zo SKU bol ministerke školstva, vedy, výskumu a športu Martine Lubyovej (SNS) v roku 2019 bližší šport ako školstvo a veda, preto jej pôsobenie v týchto dvoch oblastiach nehodnotí SKU ako úspešné. Crmoman poukázal na to, že zvýšenie platov učiteľovZvýšenie miezd pre začínajúcich učiteľov SKU považuje za dobrý, ale nepostačujúci pokus o prilákanie mladých do tejto profesie.Predstavitelia iniciatívy To dá rozum sa zhodli na tom, že rok 2019 by sa dal nazvať ajAnalytička iniciatívy Miroslava Hapalová kladne zhodnotila zvýšenie platov učiteľov v regionálnom školstve, ktoréIniciatíva poukázala aj na schválené povinné predprimárne vzdelávanie pre deti od piatich rokov.uzavrela Hapalová.