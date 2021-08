Odborári bojujú proti diskriminácii, 28-týždňovú otcovskú dovolenku požadujú aj pre policajtov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.8.2021 (Webnoviny.sk) - Nový odborový zväz polície žiada rezort práce a sociálnych vecí, aby sa 28-týždňová otcovská dovolenka zaviedla aj pre príslušníkov Policajného zboru SR. Podľa policajných odborárov by sa tým zabezpečila rovnosť medzi rovnakými situáciami policajtov a ostatných otcov rodín, ktorí majú nárok na 28 týždňov otcovskej dovolenky.Odborári to uviedli ako zásadnú pripomienku k návrhu novely Zákonníka práce, ktorý sa nachádza v pripomienkovom konaní. „Návrh odstraňuje diskrimináciu policajtov oproti ostatným otcom rodín a zvyšuje možnosti zosúlaďovania rodinného a pracovného života policajtov - otcov rodín," tvrdí odborový zväz polície.Podľa predloženého legislatívneho návrhu má mať policajt nárok na 9-týždňovú rodičovskú dovolenku s nárokom na služobný plat najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu do troch rokov veku dieťaťa. Podmienkou je, aby žiadny rodičov v tom čase nedostával na dieťa materskú dávku alebo rodičovský príspevok.