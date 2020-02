Odborári neočakávajú hromadné prepúšťania, problémy má hutníctvo a Volkswagen

Rastie produktivita práce

Hromadné prepúšťania neočakávajú

10.2.2020 (Webnoviny.sk) - Firmy na Slovensku podľa predsedu odborového zväzu (OZ) Kovo Emila Machynu nemajú závažnejšie problémy. Ako ďalej uviedol na tlačovej besede, problémy nemá automobilový priemysel. Výnimkou je podľa neho len spoločnosť Volkswagen Slovakia "Ten určite má problémy, ale to nie je zavinené ekonomickou situáciou, ale ich rozhodnutiami, ktoré urobili v minulosti a musia za to niesť vážne dôsledky," povedal. Ostatné automobilky ako Kia , Groupe PSA Slovakia a Land Rover však problémy nemajú."Mierne spomalenie určite je, ale nenastáva prepúšťanie a pokles zamestnanosti," povedal. Poukázal na to, že na Slovensku rastie produktivita práce.Ocenil zvýšenie príplatkov pre zamestnancov za prácu v sobotu, v nedeľu a v noci, keďže na Slovensku veľa zamestnancov pracuje v nepretržitých prevádzkach a vykonáva veľa nadčasovej práce.Problémy má podľa Machynu hutnícky priemysel. Podľa neho situácia v tomto odvetví závisí od toho, či Európska únia prijme nejaké rozhodnutie na ochranu hutníctva v Európe."Trh s oceľou je problematický," upozornil. V elektrotechnickom priemysle je podľa neho situácia stabilná. Firmy však majú problémy s kvalifikovanou pracovnou silou a ak by prepúšťali, ťažko by kvalifikovaných zamestnancov neskôr získavali naspäť."Neobávame sa veľkých hromadných prepúšťaní, možno trošku spomalenie, okrem hutníckych fabrík," tvrdí šéf OZ Kovo.Predseda OZ Kovo sa vyjadril aj k zámeru niektorých opozičných strán zrušiť ústavný strop na vek odchodu do dôchodku. Odborári v roku 2018 vyhlásili petičnú akciu za vyhlásenie referenda o zavedení stropu na vek odchodu do dôchodku."Máme vyzbieraných viac ako 300 tisíc podpisov, určite vyzbierame ďalších 50 tisíc a budeme sa pýtať v rámci referenda," povedal v reakcii na zámer zrušiť strop na dôchodkový vek. Ľudia na Slovensku totiž podľa Machynu pracujú o osem rokov viac ako v západnej Európe.