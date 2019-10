Odborári nesúhlasia s úpravou dôchodkov pre ľudí v druhom pilieri

Na snímke prezident Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Marián Magdoško (vpravo) a viceprezidentka KOZ Monika Uhlerová. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 4. októbra (TASR) - Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR nesúhlasí s novelou zákona o sociálnom poistení z dielne poslancov Mosta-Híd, ktorou chcú zmeniť výpočet starobného dôchodku tých ľudí, ktorí sú zároveň v druhom pilieri. Po novom by mali mať vyššie štátne dôchodky. Novelu predložili do parlamentu, ten by sa ňou mal zaoberať na októbrovej schôdzi.Poslanci uviedli, že novelu predkladajú s cieľom spravodlivejšie vypočítavať dôchodky ľuďom, ktorí sú alebo boli sporiteľmi v druhom pilieri. Koaliční poslanci navrhujú, aby sa dôchodky, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa (SP), v dôsledku účasti v druhom pilieri krátili v menšej miere ako v súčasnosti.vyčíslili poslanci. Vďaka spravodlivejšiemu kráteniu by si podľa návrhu sporitelia polepšili o 13 eur mesačne.KOZ SR však zásadne nesúhlasí s týmto poslaneckým návrhom.uviedla KOZ SR v stanovisku pre médiá.Podľa platného zákona sa účastníkom druhého piliera znižuje starobný dôchodok z prvého piliera o určitý podiel, ktorý zodpovedá nižšiemu podielu odvodu poistného do prvého piliera. Sadzba povinných príspevkov do druhého piliera v tomto roku predstavuje 4,75 % z vymeriavacieho základu. Poistencom, ktorí sú sporiteľmi v druhom pilieri, sa výška odvodov do prvého piliera adekvátne znižuje tak, aby odvody do prvého a druhého piliera dosahovali v súčte vždy 18 %. Poslanecký návrh podľa KOZ SR do zákona navrhuje započítať do výpočtu sumy štátneho dôchodku pre poistencov v druhom pilieri aj výšku poistného do rezervného fondu solidarity. Podľa poslancov by to predstavovalo spravodlivejší výpočet dôchodku v pomere ku zníženiu odvodov do systému sociálneho poistenia z dôvodu účasti na starobnom dôchodkovom sporení.navrhujú poslanci.Rezervný fond solidarity bol pôvodne určený na krytie deficitu v ktoromkoľvek z poistných fondov spravovaných SP.tvrdí KOZ SR. Keďže odvod do druhého piliera sa od roku 2017 každoročne zvyšuje o 0,25 %, od roku 2024 sa účastníci druhého piliera budú podľa KOZ SR podieľať na financovaní solidarity uplatňovanej v prvom pilieri iba 12 %, kým poistenci, ktorí nie sú v druhom pilieri, sa podieľajú a budú podieľať na tejto solidarite celým svojím poistným vo výške 18 % z vymeriavacieho základu.argumentuje tiež KOZ SR. Odborári preto nepovažujú za správne zvýšiť ich dôchodky z prvého piliera aj o sumu odvádzanú do rezervného fondu solidarity.Prijatie novely by malo negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, keďže by stúpli výdavky SP. V budúcom roku by finančný vplyv predstavoval tri milióny eur, v roku 2021 by bol 4,3 milióna eur a v roku 2022 by dosiahol 6,5 milióna eur.