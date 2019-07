Odborári U. S. Steel chcú zabrániť hromadnému prepúšťaniu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 24. júla (TASR) - Spoločnosť U. S. Steel Košice plánuje do konca roka 2021 znížiť počet zamestnancov pracujúcich v oceliarňach a jej dcérskych spoločnostiach o 2500. Odbory môžu hľadať spôsoby, ako zabrániť hromadnému prepúšťaniu, zákon stanovuje aj podmienky odstupného.Zamestnanci majú právo prostredníctvom odborov rokovať so zamestnávateľom o podmienkach prepúšťania, respektíve snažiť sa o prijatie opatrení, vďaka ktorým by sa dalo hromadnému prepúšťaniu predísť. Odborári v U. S. Steel Košice túto možnosť využijú.priblížila advokátka spoločnosti Havel & Partners Lenka Jánošíková.Zákonník práce ochraňuje zamestnanca pred výpoveďou v prípadoch, ak je zamestnanec v ochrannej dobe. Jánošíková vysvetlila, že ide o prípady pracovnej neschopnosti zamestnanca pre chorobu alebo úraz a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia. Ochranná doba sa týka napríklad aj žien na materskej, rodičovskej dovolenke, alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky.upozornila Jánošíková.Odbory tiež majú možnosť prerokovať so zamestnávateľom možnosť umiestnenia zamestnancov na iných jeho pracoviskách.vyčíslila advokátka.Zároveň platí, že ak má zamestnanec zato, že neboli splnené zákonné podmienky na skončenie pracovného pomeru, môže sa domáhať určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru, a to žalobou podanou na súde do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.doplnila Jánošíková.Výška zákonného odstupného sa líši v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru, pričom rozdiel je aj v prípade, či sa pracovný pomer skončí výpoveďou alebo dohodou. "ozrejmila advokátka.Zamestnávateľ sa počas hromadného prepúšťania môže so zamestnancom dohodnúť na skončení pracovného pomeru alebo môže zamestnancovi dať výpoveď.upozornila Jánošíková.Výpoveď je však jednostranné skončenie pracovného pomeru, s ktorým druhá strana nemusí súhlasiť.dodala Jánošíková.