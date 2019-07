Odborári v košickom dopravnom podniku ukončili štrajkovú pohotovosť

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 16. júla (TASR) – Odborári v Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK) po štyroch mesiacoch ukončili štrajkovú pohotovosť. Vedeniu mesta a dopravného podniku to oznámili v liste, o ktorom v utorok informoval košický magistrát.Štrajkovú pohotovosť vyhlásili dve odborové organizácie v DPMK 11. marca za účelom naplnenia hospodárskych a sociálnych záujmov zamestnancov. V máji sa konali aj dva ostré štrajky.Primátor mesta Jaroslav Polaček v reakcii na list ocenil ústretový krok odborárov a verí, že prehĺbi ich ďalšiu vzájomnú spoluprácu. Zdôraznil, že pre vedenie mesta je prioritou stabilizovaná finančná situácia a skvalitnenie sociálnych potrieb zamestnancov podniku vrátane zvýšenia ich platov. Dokumentuje to podľa neho aj najvyšší finančný príspevok z rozpočtu mesta pre DPMK v jeho doterajšej histórii.uviedol primátor. Pochválil zároveň členov predstavenstva DPMK za naštartovanie ozdravného plánu, ktorý má zlepšiť finančné zdravie podniku. Vďaku vyjadril aj poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí sa problémom DPMK venovali počas viacerých rokovaní vrátane mimoriadneho zasadnutia začiatkom júla a schválili podniku zvýšenie príspevku.uviedol Polaček.Od 1. septembra začne platiť nová tarifa DPMK, ktorou sa zvýšia najmä ceny "" cestovných lístkov. Ceny za predplatené časové lístky pre deti, študentov a seniorov sa nezmenia. V tejto súvislosti dostalo vedenie DPMK viaceré otázky, prečo pri schválených zmenách nastane aj zvýšenie veku na bezplatné cestovanie v prostriedkoch MHD zo 68 na 70 rokov. Podľa generálneho riaditeľa podniku Vladimíra Padyšáka museli k tomuto kroku pristúpiť pre to, aby sa s postupným zavádzaním Integrovaného dopravného systému (IDS) u dopravcov mohli zjednotiť aj ich tarifné podmienky týkajúce sa veku pre poskytovanie zliav. Ďalší dopravcovia zapojení v IDS ako Eurobus, Dopravný podnik mesta Prešov a SAD Prešov majú totiž osobitné cestovné až pre seniorov od 70 rokov.uviedol magistrát na svojej webovej stránke. Po danom dátume už všetci občania, ktorí dovŕšia 68 rokov, budú musieť cestovať za polovičné cestovné. Nárok na bezplatné cestovné im potom vznikne po dovŕšení 70 rokov.