Odborári: Vzorec na výpočet minimálnej mzdy je historický úspech

Na snímke prezident Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Marián Magdoško (vpravo) a viceprezidentka KOZ Monika Uhlerová. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 17. októbra (TASR) - Výsledok stredajšieho (16. 10.) podvečerného hlasovania Národnej rady (NR) SR o zmene zákona o minimálnej mzde, na základe ktorého by už v roku 2021 minimálna mzda mala tvoriť aspoň 60 % z priemernej mzdy na Slovensku z roku 2019, považuje Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR za svoj historický úspech. Uviedla to Martina Nemethová, hovorkyňa KOZ SR v reakcii na schválenie príslušnej legislatívy. Poslanci NR SR tak podľa názoru odborárov schválili zákon desaťročia.Upozornila, že počas uplynulých rokov návrhy KOZ SR na zvyšovanie minimálnej mzdy odzrkadľovali jednoznačný cieľ, a to pokračovať v trende zvyšovania minimálnej mzdy v súlade s európskou koncepciou boja proti fenoménu pracujúcej chudoby spôsobom, aby postupne dosiahla výšku 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve.povedal na margo schváleného zákona prezident KOZ SR Marián Magdoško.podčiarkol.Minimálna mzda je podľa KOZ základným nástrojom zvyšovania miezd v národnom hospodárstve. Jej výška určuje minimálnu hodnotu práce, ktorú je povinný zamestnávateľ zaplatiť zamestnancovi za odpracovaný čas. Zvyšovanie minimálnej mzdy sa prostredníctvom minimálnych mzdových nárokov prenáša aj do odmeňovania prác s vyšším stupňom náročnosti. Týmto zabezpečuje spravodlivé minimálne nároky na odmeňovanie zamestnancov v porovnateľnom postavení bez ohľadu na vek, pohlavie, zamestnávateľa, pracovnú pozíciu, región a podobne.Slovensko je podľa konfederácie prvou a jedinou krajinou v EÚ, ktorá má vytvorený mechanizmus tvorby minimálnej mzdy ako 60 % podielu z priemernej mzdy, čo je v súlade aj s programom novej predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, ktorý by rešpektoval rozdiely na jednotlivých pracovných trhoch.