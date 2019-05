Odborári z dopravného podniku vstúpili do štrajkovej pohotovosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. mája (TASR) – Odborári z Dopravného podniku Bratislava (DPB) vstúpili od začiatku mája do štrajkovej pohotovosti. Od zamestnávateľa požadujú zvýšenie miezd pre zamestnancov. Ak sa do štvrtka 9. mája odborové organizácie s vedením DPB nedohodnú na požadovanej úprave miezd, budú zvažovať vyhlásenie štrajku. TASR o tom informovala hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Martina Nemethová.Štrajkovú pohotovosť v DPB od 1. mája vyhlásili dve Základné organizácie Integrovaného odborového zväzu (ZO IOZ) pri DPB - Elektrické dráhy, Technická infraštruktúra a ZO IOZ pri DPB - Divízia Autobusy spolu s Bratislavským odborovým zväzom vodičov MHD (BOZV MHD). Platná podniková kolektívna zmluva, ktorá sa týka 2700 zamestnancov, bola uzatvorená 16. januára 2017 a dodatkom sa predĺžila jej platnosť do 31. decembra 2020.spresnila Nemethová. Požiadavky zástupcov zamestnancov zamestnávateľ podľa nej neakceptoval a navrhoval zvýšenie len o 0,10 eura za odpracovanú hodinu.DPB pre TASR uviedol, že už pred vyhlásením štrajkovej pohotovosti nové vedenie spolu s bratislavským primátorom Matúšom Vallom zvolali na budúci týždeň pracovné stretnutie všetkých zamestnancov podniku, ktorého cieľom je predstavenie vízie a plánu podniku, ako aj diskusia na tému možností v oblasti mzdových a pracovných podmienok.uviedla pre TASR hovorkyňa DPB Adriana Volfová.Nové vedenie podniku uskutočnilo podľa jej slov doposiaľ deväť stretnutí vedenia s odborovými organizáciami pôsobiacimi v DPB. "Predstavy odborárov sú na úrovni ďalšieho rastu v rozmedzí 16 až 20 percent, čo je pre ekonomickú stabilitu podniku neúnosné a ohrozilo by to fungovanie podniku," spresnila Volfová. DPB pripomína, že mzdy vodičov MHD v Bratislave sú najvyššie spomedzi všetkých porovnávaných mestských dopravných podnikov.Nové vedenie DPB deklaruje, že od svojho nástupu 14. februára bezodkladne realizovalo opatrenia na ozdravenie spoločnosti, úsporu nákladov a aj zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov. Ako tvrdí, pripravuje sa tiež návrh na stabilizáciu nedostatkových profesií a návrh na zmenu rozpočtu mesta, ktorá má umožniť pozitívne zmeny v infraštruktúre MHD a v technickom vybavení DPB.Od roku 1993 bol v DPB pri procese kolektívneho vyjednávania až sedemkrát využitý inštitút sprostredkovateľa, niekoľkokrát bola vyhlásená štrajková pohotovosť a v júni 1996 sa uskutočnil aj päťdňový ostrý štrajk.