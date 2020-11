Odborári začínajú s petíciou na vyhlásenie referenda aj o minimálnej mzde a príplatkoch za prácu v noci

Päť referendových otázok

Protestami nič nedosiahli

26.11.2020 (Webnoviny.sk) - Konfederácia odborových zväzov (KOZ) začína s petíciou za vyhlásenie referenda na ochranu práv zamestnancov a zachovanie postavenia odborov na Slovensku. Na štvrtkovej tlačovej besede to uviedol prezident KOZ Marián Magdoško Petícia podľa neho obsahuje päť navrhovaných referendových otázok. Prvá z nich je, aby minimálna mzda na Slovensku dosahovala aspoň 60 percent z priemernej mzdy na Slovensku. Ďalšou otázkou chcú odborári riešiť príplatky za prácu v noci, či v sobotu a nedeľu, ktoré by podľa nich mali byť naviazané na minimálnu mzdu.V petícii by sa mali tiež občania vyjadriť k tomu, či by sa šesť minimálnych mzdových nárokov podľa stupňa náročnosti práce malo stanovovať ako násobok základnej sumy minimálnej mzdy. Štvrtá otázka rieši postavenie KOZ v tripartite.Zástupcami zamestnancov v Hospodárskej a sociálnej rade SR by podľa tejto otázky mali byť tie odbory, ktoré majú najvyšší počet členov. Občania by tiež mali v petícii vyjadriť súhlas s tým, aby odborová organizácia mohla pôsobiť u zamestnávateľa aj v prípade, že jeden alebo viacero členov odborového orgánu nebude zamestnancom zamestnávateľa, u ktorého pôsobí odborová organizácia."Sú to všetko veci, kvôli ktorým sme v auguste odišli z tripartity a ktoré sme akcentovali na protestných zhromaždeniach," povedal šéf KOZ. Upozornil na to, že v uplynulom čase organizovali odborári protestné aktivity v šiestich mestách na Slovensku, ktorými však nič nedosiahli."Považujeme to za neskutočnú arogancii moci," povedal. Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak podľa Magdoška "porušuje všetko, čo sa dá".Pripomenul, že predstavitelia KOZ odišli koncom augusta tohto roka z rokovania tripartity preto, že sa minister Krajniak jednostranne spojil so zamestnávateľmi pri dohadovaní sa o novele zákona o minimálnej mzde.