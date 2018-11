Odborári zorganizovali zhromaždenie, sú proti nízkym mzdám

Na snímke odborári počas Protestného zhromaždenia v rámci Kampane OZ KOVO #Za vyššie mzdy, ktoré sa konalo v Košiciach v utorok 6. novembra 2018. Cieľom akcie bolo upozorniť na nízke platy a záujem posilniť kúpnu silu zamestnancov prostredníctvom kolektívneho vyjednávania. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Košice 6. novembra (TASR) - Približne 150 ľudí z Košického a z Prešovského kraja sa v utorok stretlo na podporno-protestnom zhromaždení OZ KOVO v Košiciach, ktoré sa uskutočnilo na podporu kolektívneho vyjednávania a proti nízkym mzdám. Ako uviedol člen predsedníctva OZ KOVO Jozef Balica, verejnosti chceli pripomenúť, koľko stojí život na Slovensku.Podľa neho zo štatistík vyplýva, že štvrtina zamestnancov na Slovensku má týždenný čistý príjem 125 eur. Na východnom Slovensku je to približne 464 eur mesačne.povedal.Ako Balica uviedol, prieskumy OZ KOVO a ďalších zamestnancov hovoria, že v Košickom kraji by mala mať štvorčlenná rodina tvoriaca dvoch dospelých a dve deti k dispozícii mesačný čistý príjem vo výške 1550 eur.povedal s tým, že mnohé domácnosti takého príjmy nemajú.pripomenul. Dodal, že sú aj spravodlivo odmeňovaní zamestnanci, ktorí majúskonštatoval Balica.Slovenská ekonomika má podľa predsedu OZ KOVO Emila Machynu na zvyšovanie platov, nie je však vôľa. So znižovaním odvodov nesúhlasí, keďže by to ovplyvnilo sociálne a zdravotné poistenie či iné fondy.uviedol s tým, že v priemysle tvoria mzdové náklady z celkových nákladov približne sedem percent.povedal.Odborári chcú diskutovať aj o znižovaní nadčasov, nočných zmien aj pracovného času. Tvrdia, že to má negatívny vplyv na rodinu. Inšpirujú sa pritom krajinami západnej Európy.uzavrel Machyna.Podobné zhromaždenia OZ KOVO plánuje zorganizovať aj v ďalších regiónoch Slovenska.