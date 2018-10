Odborníci debatovali o sexuálnom násilii na deťoch

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. októbra (TASR) - Sexuálne násilie sa môže týkať aj mnohých detí na Slovensku, upozorňuje verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Priblížila, že podľa Rady Európy je ním ohrozené každé piate dieťa v Európe, na Slovensku by sa mohlo týkať asi 20.000 detí. Zástupcovia občianskeho združenia (OZ) Náruč, ktorého cieľom je pomáhať deťom v kríze, hovoria o potrebe sprehľadniť podmienky vyšetrovania týchto trestných činov.priblížila Patakyová jednu z myšlienok, ktoré v stredu zazneli počas diskusie pri okrúhlom stole na tému právnej ochrany dietaťa, ktoré sa stalo obeťou sexuálneho násilia, v trestnom a inom súdnom konaní. Diskusie súvisia so zákonom o obetiach trestných činov, ktorý vstúpil do platnosti tento rok a budú pokračovať.Organizuje ich OZ Náruč a ombudsmanka nad nimi prevzala záštitu. Úvodnej diskusie sa zúčastnili aj predstavitelia ďalších mimovládnych organizácií a štátnych inštitúcií.Cieľom debaty odborníkov bolo objasniť potreby a práva dieťaťa ako obete násilia a navrhnúť kroky na napĺňanie Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím. V rámci tejto problematiky sa verejná ochrankyňa práv venuje najmä postaveniu dieťaťa v konaní a jeho právu byť vypočuté.Odborníci vyhodnocovali opatrenia, ktoré priniesol zákon o obetiach trestných činov, napríklad definovanie statusu obete. Ten dieťaťu zabezpečuje, aby mohlo byť vypočúvané s prihliadnutím na jeho vek a psychické rozpoloženie.uviedla Patakyová.doplnila.Podľa Patakyovej sa dlhodobo poukazuje tiež na potrebu osobitných výsluchových miestností. V nich by malo byť príjemné prostredie, ktoré dieťa ešte viac nevystraší a dobre pripravený vyšetrovateľ. Na výsluchu by nemali byť žiadni ďalší ľudia. Tí, ktorí zabezpečujú korektnosť výsluchu, napríklad zapisovateľ, by ho mali sledovať pomocou kamery z druhej miestnosti.Verejná ochrankyňa práv hovorí, že toto opatrenie sa začína realizovať. V roku 2019 by sa malo uviesť do prevádzky 15 takýchto miestností, 14 z nich sa bude nachádzať pri Krajských riaditeľstvách Policajného zboru (PZ) a jedna pri Akadémii Policajného zboru v Bratislave.Odborníci sa v diskusii tiež vyjadrili, že by mala byť zaručená anonymita podávateľov trestných oznámení v prípadoch sexuálneho násilia. Podľa verejnej ochrankyne práv sa zhodli, že právnu úpravu treba vhodne uviesť do aplikačnej praxe a budú pokračovať v diskusiách za okrúhlym stolom, počas ktorých plánujú definovať konkrétne opatrenia.Podľa Patakyovej tiež treba, aby boli ľudia o problémoch informovaní.doplnila.