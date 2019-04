Odborníci diskutovali o nedostatku lekárov a zdravotných sestier

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. apríla (TASR) – O nedostatku lekárov, zdravotných sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov diskutovali vo štvrtok v Bratislave zástupcovia štátu, sestier aj lekárov. Pochválili to, že po rokoch sa vďaka Inštitútu zdravotnej politiky (IZP) dostávajú ku skutočným dátam o počte pracovníkov v sektore. Diskutovali tiež o tom, aké opatrenia urobiť, aby sa na Slovensku zvyšoval ich počet. Hovorili aj o tom, ako prispieť k väčšej spokojnosti všetkých strán.komentovala stretnutie pre TASR členka parlamentného výboru pre zdravotníctvo Jana Cigániková (SaS).Za najväčší dôvod, prečo rezort zdravotníctva zamestnanci opúšťajú, považuje Cigániková finančné ohodnotenie. Potom sú to podľa nej možnosti rozvoja či podmienky na pracoviskách.mieni.Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek SR Iveta Lazorová uviedla, že na Slovensku by malo byť o 12.000 až 15.000 viac zdravotných sestier a pôrodných asistentiek, ak by SR chcelo dosiahnuť ich priemerný počet v rámci krajín EÚ.spresnila. Riešenie vidí v zatraktívnení povolania a zvýšení miezd. Rovnako mieni, treba systém odľahčiť, teda otvoriť ho možnosti delegovať povinnosti aj na ďalších zdravotníckych pracovníkov.Odborníci sa zhodli aj na tom, že by bolo dobré prijímať zdravotné sestry aj na čiastočné úväzky. Tiež by podľa nich pomohlo, keby školy prijímali vyšší počet študentov. Prezident Asociácie súkromných lekárov SR Marián Šóth si myslí, že okrem dofinancovania rezortu a zmien vo vzdelávaní by bolo vhodné zabezpečiť študentom adekvátnu prax, prípadne sa postarať o to, aby lekári, ktorí odchádzajú, mali za seba náhradu. Podľa jeho slov by mohlo dôjsť aj k tzv. stratifikácii ambulantného sektora. Za prospešné by považoval jeho rovnomerné prerozdelenie na území celého Slovenska.Podujatie zorganizovala mediálna skupina Mafra Slovakia.