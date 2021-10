Odborníci diskutovali o potravinovom odpade: Záver je jasný, zmena správania je nevyhnutnosť

Zmena spotrebiteľského správania

Dáta sú kľúčové aj v boji proti plytvaniu potravinami

Tesco podáva pomocnú ruku

Úloha samospráv spočíva v edukácii

Téma, kde končia nezjedené potraviny, je mimoriadne aktuálna. Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) odhaduje, že ročne sa v celom dodávateľskom reťazci, z farmy až na tanier,. Podľa novej štúdie WWFFOTO: Okrúhly stôl Tesco o problematike plytvania potravinami sa konal offline aj online 28. októbra 2021 v Bratislave. Sprava: Martin Kuruc (CEO Tesca v SR), Marek Urdzík (PBS), Martin Polovka (NPPC), Zlata Smolková (MPRV SR) a moderátorka Daniela Piršelová (ÚMS). ZDROJ FOTO: TESCO SRAko v úvode diskusie uviedol: "Tieto čísla sú alarmujúce – nielen zo sociálneho a ekonomického hľadiska, ale aj z pohľadu zmien klímy, pretože potraviny, ktoré skončia ako odpad alebo strata, sú zodpovedné za viac ako 8 % globálnych emisií CO2. Preto je dôležité znižovať straty a plytvanie potravinami v celom dodávateľskom reťazci, nielen v maloobchode, ale i v spotrebe či na strane dodávateľov. V Tescu si uvedomujeme význam tejto výzvy a pokračujeme v našej zodpovednej snahe – snahe každý deň pracovať tak, aby žiadne potraviny, ktoré sú vhodné na konzumáciu, nekončili ako odpad."Prítomní diskutujúci hostia sa zhodli, že kľúčové pre znižovanie objemu potravinového odpadu na Slovensku je zmeniťVplyv minulej skúsenosti a zaužívaný stereotyp vo vzťahu k potravinám zdôraznil. V minulosti sme podľa jeho slov zažili nedostatok potravín, a tak sme si ako spoločnosť vytvorili návyk opačným smerom. Aby sme mali pocit, že potraviny nebudú chýbať, sme naučení robiť si zásoby a v mnohých prípadoch nevieme efektívne nakladať s potravinami.Je dôležité merať objem vyhodených potravín, a to aj v domácnostiach, upozorňuje. Podľa neho si ľudia si musia uvedomiť skutočnú hodnotu potravín, ktoré skončia v koši: "Efekt merania nám prinesie úspory. Vo chvíli, keď domácnosti začali merať spotrebu vody, klesla jej spotreba. Ak niečo meriame, tak si uvedomujeme, že za to platíme."Najväčší dôraz je však potrebné klásť na relevantné a správne získané dáta o objeme vyhodených potravín a použitie jednotnej metodiky. Tie sa stanú podkladom pre prijatie ďalších krokov.V oblasti merania a vyhodnocovania dát je Tesco na Slovensku lídrom – ako prvé začalo merať a transparentne uverejňovať dáta o objeme potravinového odpadu vo svojich prevádzkach už v roku 2016. Ako vysvetľuje, reťazec merania poctivo vyhodnotil a prijal efektívne kroky v distribúcii, objednávaní a logistike. Výsledkom je aj úspešná dlhoročná spolupráca s Potravinovou bankou Slovenska, kam smeruje časť nepredaných potravín na darovanie ľuďom v núdzi, ako aj aktivity s dodávateľmi potravín, ktorých Tesco inšpiruje k meraniu objemu straty potravín počas procesu produkcie.Ďalší aktívny krok smerom k zníženiu plytvania potravinami Tesco predstavilo počas samotného podujatia.oficiálne ohlásila spustenie druhej edície grantového programu Záchranári jedla V grantovom programe Nadácia Tesco podporí päť najlepších projektov zameraných na aktívnu podporu opatrení proti plytvaniu potravinami na Slovensku. Celkovo bude medzi päť víťazných projektov prerozdelená suma 25 000 eur. O podporených organizáciách rozhodne komisia, ktorá vyberie päť víťazných projektov získavajúcich granty vo výške po 5 000 eur.Súčasťou diskusie v druhom bloku bola dôležitá téma, kde končia nezjedené potraviny z pohľadu samospráv., kladie veľký dôraz na osvetu a vzdelávanie: "Z pozície miest sa snažíme edukovať našich občanov. Vieme, čo končí v smetnej nádobe, koľko to stojí a aký vplyv to má na životné prostredie. Ako mestá a obce sme tvárou tvár občanovi a vieme veľa zmeniť správnou osvetou spojenou s problematikou odpadov."upozorňuje na dôležitosť zmeny postoja obyvateľov. Podľa neho snahou je zmeniť pohľad ľudí tak, aby využívali produkty vo všeobecnosti čo najdlhšie. Ako zdôraznil, aj triedenie, aj recyklácia majú vplyv na životné prostredie – v poslednom období už vidno, že ľudia sa viac zamýšľajú nad týmito témami. Diskusia sa intenzívne dotýkala zavedenia povinného triedenia kuchynského odpadu v mestách a obciach na Slovensku.Dôležitým momentom podujatia bolo pokračovanie v spoločnej snahe všetkých zainteresovaných strán – štátnych orgánov, samospráv, neziskového a súkromného sektora – spolupracovať na tom, aby sa v budúcnosti nevyhodila ani jedna potravina vhodná na konzumáciu.