Odborníci: Elektronické zdravotníctvo musí byť kyberneticky bezpečné

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. októbra (TASR) – Elektronické zdravotníctvo musí byť pripravené na akékoľvek potenciálne kybernetické útoky. Bezpečnosť dát v nemocniciach a ambulanciách a systém elektronického zdravotníctva boli jednou z hlavných tém stretnutia podujatia Okrúhly stôl – Digitálne zdravotníctvo bezpečne. Na podujatí sa zúčastnilo 13 panelových hostí zastupujúcich zdravotnícku obec, dodávateľov riešení elektronického zdravotníctva, ako aj zástupcov riadenia projektu a expertov z oblasti kybernetickej bezpečnosti. Diskusiu sledovalo a prostredníctvom mobilnej aplikácie sa do nej zapájalo niekoľko desiatok účastníkov auditória z oblasti dodávateľov elektronických riešení a zdravotníckej obce.uviedol prednosta Neurochirurgickej kliniky v Nitre Kamil Koleják.Debata ukázala, že práve pripravenosť zdravotníckych zariadení na elektronické zdravotníctvo prináša najzávažnejšie bezpečnostné riziká.priblížil riaditeľ Vládnej jednotky CSIRT (Computer Security Incident Response Team Slovakia) pri Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Lukáš Hlavička. Práve problém vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti digitalizácie zdravotníctva sa v diskusii ukázal ako najzásadnejší.Ďalšie riziko podľa prítomných predstavuje technologické vybavenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.skonštatovali prítomní.Ako problematická sa javí aj kategória procesov a legislatívy. Odborníci sa zhodli, že súčasná metodika integrácie do projektu eZdravie už nemusí stačiť a Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) bude potrebovať silnejšie nástroje na riadenie rizík, s dosahom aj na pripájajúce sa časti do centrálnych systémov eZdravia.