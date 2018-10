Odborníci kritizujú IT projekty za viac ako 62 miliónov eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 10. októbra (TASR) - Odborníci z mimovládnej organizácie Slovensko.Digital opätovne poukazujú na predražené štátne IT projekty z eurofondov. Ide o ďalšiu vlnu schvaľovania projektov za necelé štyri mesiace.V júli tohto roka schválil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu štyri projekty za takmer 100 miliónov eur. Na rad prichádza ďalších sedem projektov v hodnote viac ako 62 miliónov eur. Odborníci upozorňujú, že ak by sa predložené projekty pripravovali napríklad v susednej Českej republike, štát by minul o milióny eur menej. Rozdiel je najmä v sadzbách za externých dodávateľov.V porovnaní so sadzbami, ktoré si dodávatelia štátu účtujú v Českej republike (benchmarking sadzieb v Českej republike), sú slovenskí externisti o približne 20 % drahší.vysvetľuje výkonný riaditeľ Slovensko.Digital Ján Hargaš.Za najproblematickejší považujú odborníci projektv hodnote približne 10 miliónov eur, ktorý predkladá Ministerstvo životného prostredia SR. Jeho cieľom je vybudovanie nových, kde sa majú zhromažďovať a zobrazovať rôzne údaje o krajine - či už meteorologické informácie, údaje z katastra nehnuteľností, údaje o stave ovzdušia a podobne. V odbornom hodnotení dostal 2 červené vlajky, teda podľa Slovensko.Digital by mal byť zrušený.hodnotí Ľubor Illek zo Slovensko.Digital.Kým dnes musia dodávatelia štátu posielať faktúry na papieri, rezort financií na základe požiadaviek európskej legislatívy predkladá projekt za viac než 5 miliónov eur, ktorým chce dosiahnuť to, že celý proces fakturácie štátu bude prebiehať online. Hoci tento zámer je podľa Slovensko.Digital dobrý, závažným nedostatkom projektu je, že namiesto využitia existujúcej infraštruktúry sa plánuje vytvoriť samostatný systém na doručovanie faktúr.Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa k vyjadreniam Slovensko.Digital a k projektom predloženým na Riadiaci výbor pre Prioritnú os 7 OP II vyjadrí až po tom, ako sa k nim vyjadrí samotný Riadiaci výbor na svojom zasadnutí, píše sa v stanovisku úradu, ktoré poskytol TASR.