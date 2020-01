Odborníci na zámorskú NHL vybrali zákrok desaťročia, predviedol ho Braden Holtby (video)

Prekvapujúci odraz puku

Držiteľ Vezinovej trofeje

16.1.2020 (Webnoviny.sk) - V predošlej dekáde videli fanúšikovia kanadsko-americkej NHL množstvo fantastických brankárskych zákrokov. Rad odborníkov na zámorskú profiligu sa však rozhodol vybrať jeden, ktorý bol podľa jeho názoru tým najlepším.Víťazom tejto "ankety" sa stal kanadský brankár Washingtonu Capitals Braden Holtby, vďaka jeho zákroku vo finále play-off 2017/2018 proti útočníkovi Vegas Golden Knights Alexovi Tuchovi.Zákrok desaťročia NHL sa zrodil minútu pred koncom druhého duelu spomenutej finálovej série. V T-Mobile Arene prehrával vtedajší nováčik profiligy tesne 2:3, ale po prekvapujúcom odraze puku od zadného mantinelu a prihrávke Codyho Eakina mal obrovskú šancu na vyrovnanie Alex Tuch.Americký forvard strieľal do odkrytej bránky, ale v hodine dvanástej predviedol Holtby vynikajúci zákrok hokejkou. Kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin mal tvár v dlaniach, no nebol jediný, kto zostal šokovaný zo zákroku kanadského gólmana."Každý na striedačke si pomyslel: Wow, čo sa stalo?," uviedol 23-ročný český útočník Jakub Vrána. Napokon to bol jeden z kľúčových momentov celej sezóny, na konci ktorej sa hráči Capitals tešili z premiérového zisku Stanleyho pohára.Holtby s odstupom času priznáva, že práve načasovanie spravilo z jeho zákroku niečo špeciálne."Je ťažké určiť zákrok dekády. Keby ste sa spýtali viacero brankárov, zrejme by ste nedostali ten istý zoznam. Niektoré z nich vyzerajú skutočne dobre, ale neboli také dôležité. Musíme prihliadať na obe strany 'rovnice'. Pre mňa je to viac o nostalgií, pretože predviesť takýto zákrok vo finále Stanleyho pohára je niečo, o čom snívate," cituje Holtbyho slová web NHL.Kanaďan už dva roky predtým získal Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára NHL a tiež má zlato zo Svetového pohára 2017.