ODBORNÍCI: Najtransparentnejšiu predvolebnú kampaň má SaS a PS-Spolu

Bratislava 5. decembra (TASR) - Najtransparentnejšiu volebnú kampaň zatiaľ vedie strana SaS a koalícia PS-Spolu. Najmenej transparentnou je doteraz kampaň Smeru-SD. Vyplýva to z hodnotenia Transparency International Slovensko (TIS). Odborníci sa pozreli na predvolebnú kampaň 12 preferenčne najsilnejších politických strán, ktoré kandidujú v parlamentných voľbách v roku 2020. Výsledky predstavili vo štvrtok na tlačovej konferencii.SaS a PS-Spolu boli podľa riaditeľa Transparency International Slovensko Gabriela Šípoša jediné, ktoré boli ochotné zverejniť majetkové priznania aj daňové priznania lídrov strán. "povedal. Projektový koordinátor Ľuboš Kostelanský priblížil, že SaS má transparentný účet, kde je vidieť všetky položky detailne.Transparency International skôr zverejnila, že Smer-SD do kampane dala už 2,5 milióna eur.podotkol Šípoš. Kostelanský hovorí, že Smer-SD zvolil podobnú stratégiu ako v minulosti a peniaze posiela na účetpoznamenal Kostelanský. Transparency International to hodnotí ako "", aby kampaň nebolo vidno a verejná kontrola nebola možná.Druhým najnetransparentnejší účet má Sme rodina.skonštatoval Kostelanský.Najviac výdavkov má zatiaľ Smer-SD. Na predvolebnú kampaň minul 956.000 eur. Za ním nasleduje koalícia PS-Spolu, ktorá do kampane vložila 644.000 eur a SaS s výdavkom 333.000 eur, uvádza TIS. Najmenej do kampane zatiaľ vložila strana Most-Híd, 34.000 eur, a hnutie KDH 31.000 eur.uviedol Šípoš.TIS hodnotila strany na základe transparentného účtu, pôvodu vlastných zdrojov, výdavkov pred oficiálnou kampaňou, organizácie a webovej stránky kampane. Zákonom stanovený limit predvolebnej kampane je tri milióny eur.