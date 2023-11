Odborníci podporujú väčšiu dostupnosť liekov proti parazitom

15.11.2023 (SITA.sk) - Viacerí domáci veterinári upozorňujú na nebezpečenstvo nárastu parazitických ochorení u zvierat v posledných rokoch. Jedným z účinných opatrení zľahčenie prístupu k voľnopredajným veterinárnym prípravkom, aby boli dostupné aj v sieti maloobchodných predajní so zvieracími potrebami.Leto 2023 si mnohí Slováci budú pamätať aj kvôli epidémii kliešťovej encefalitídy, ktorá je známa aj ako zápal mozgových blán. Táto život-ohrozujúca choroba má v Slovenskej republike dlhodobo stúpajúci trend. Ochorenia boli za obdobie posledných rokov zaznamenané v každom kraji s najvyšším výskytom v Banskobystrickom kraji. Parazitické kliešte sa v dôsledku klimatickej zmeny sťahujú aj do severnejších oblastí, problémom je aj nízka zaočkovanosť proti kliešťovej encefalitíde. Na Slovensku je to podľa odhadov menej ako 10 percent ľudí. "V Rakúsku je zaočkovaných 90 percent populácie. Aj vďaka tomu napriek výskytu rizikových oblastí ako jediní v Európe zaznamenali pokles počtu prípadov kliešťovej encefalitídy," vysvetľuje Jana Kerlik, ktorá pracuje na odbore epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.Podobnému trendu nárastu parazitických ochorení čelia aj majitelia spoločenských zvierat. Podobne ako u ľudí aj pri domáci miláčikoch parazit prežíva vďaka odoberaniu živín, vitamínov a minerálnych látok z tela hostiteľa, čím mu spôsobuje zníženie kvality života a v niektorých prípadoch aj smrť. Odborníci sa zhodujú, že v prípade zvierat je náchylnosť na napadnutie parazitom niekoľkonásobne vyššia a je jedno, či ide o ektoparazity (vonkajšie parazity) – napr. kliešte, blchy, vši, švoly, alebo o endoparazity (vnútorné parazity) – napr. škrkavky, pásomnice, kokcídie. Mnohé parazity v organizme migrujú (napríklad škrkavky migrujú z čreva cez pečeň do pľúc), čím poškodzujú ďalšie orgány, pásomnice sa prichytávajú o stenu čreva háčikmi, svrabovce si v koži vŕtajú chodbičky a podobne. Niektoré parazity produkujú toxíny, ktoré poškodzujú nervovú sústavu. Mnohé ektoparazity sú prenášačmi vírusových, bakteriálnych a iných parazitárnych ochorení. Navyše, napriek rozšírenému mýtu, že "psie blchy na človeka neprejdú", mnohé "zvieracie parazity" môžu byť životne nebezpečné aj pre človeka.Keďže sa parazity vyskytujú všade okolo nás, tou najdôležitejšou ochranou je prevencia konštatuje predseda Slovenskej Aliancie Ochrancov Zvierat (SAOZ) Juraj Eliáš. "Nie je chovateľ ako chovateľ a veľa ľudí podceňuje predovšetkým antiparazitiká. Ak by boli dostupnejšie, určite by ich ľudia viac používali. Vždy je lepšia ochrana a prevencia ako riešiť problém, ktorý nastane," dodáva Eliáš. Slovensko je pritom jednou z mála krajín EÚ, kde je dostupnosť liečebno-ochranných prípravkov pre spoločenské zvieratá na veľmi nízkej úrovni. Napríklad zvieracie antiparazitiká (prípravky proti parazitom) môžu byť na Slovensku vydané len v štandardnej lekárni alebo veterinárnej ambulancii. Nemôžu byť teda vydané majiteľom spoločenských zvierat v rámci maloobchodnej siete zvieracích potrieb napriek tomu, že ide o voľnopredajné prípravky, a teda nie sú vydávané na lekársky predpis.Možnosť zakúpiť účinné antiparazitiká v obchodoch so zvieracími potrebami je pritom úplne logická, keďže riadne vyškolený personál pozná daný prípravok a jeho aplikovanie veľakrát lepšie ako lekárnik, ktorý sa špecializuje na humánne lieky. Rovnaký názor zastáva aj dlhoročná veterinárka MVDR. Darina Rothová, ktorá zdôrazňuje, že "správna prevencia by mala byt dostupnejšia ,ideálne v špecializovaných obchodoch, kde vedia zabezpečiť komplexne informácie ako ohľadom výživy tak aj antiparazitárnej ochrany zvierat pokiaľ sú tiež správne vyškolení."Iné krajiny podporujú tak dôležitú prevenciu práve prostredníctvom uľahčenia prístupu k voľne dostupným veterinárnym prípravkom. Napríklad v susednej Českej republike existuje možnosť predávať vyhradené liečivé prípravky (vrátane antiparazitík) aj v sieti špecializovaných predajní pre spoločenské zvieratá na základe presne stanovených pravidiel. V Dánsku funguje podobný model, kde je možné v maloobchodnej sieti na základe povolení predávať aj lieky na veterinárne použitie. Táto prax je plne súlade cieľmi EÚ v oblasti veterinárnej farmácie a zároveň nezasahuje do práva členských štátov vytvárať si vlastné regulačné rámce. Je teda plne v kompetencii slovenských orgánov, predovšetkým Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), a tiež Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR), aby po vzore nám blízkych krajín zvážili do budúcna podobné úpravy s cieľom nielen zlepšiť prevenciu a zvýšiť osvetu, ale v neposlednom rade aj zabrániť rastúcemu nelegálnemu obchodu s voľnopredajnými veterinárnymi liekmi na internete.Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.