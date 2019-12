Odborníci skúmali správanie ľudí na námestí v Prievidzi

Ilustračná foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Prievidza 21. decembra (TASR) - Prievidzskí basketbalisti majú nad tými handlovskými prevahu. Rozhodli o tom pred časom fajčiari v Prievidzi vhodením cigaretového ohorku do špeciálne upravenej nádoby umiestnenej na Námestí slobody. Zároveň sa tak podstatne znížilo množstvo ohorkov v okolí odpadových nádob. Išlo o jednu z behaviorálnych intervencií, ktorými miestna samospráva spolu s odborníkmi skúmala správanie ľudí a v nadväznosti na to i dosah na miestnu ekonomiku či životné prostredie.načrtol predseda občianskeho združenia Civita Center Lukáš Lukáč.Odborníci na behaviorálnu politiku sa podľa neho zamerali na šesť základných oblastí, ide o dane a poplatky, služby občanom, separovaný zber, znečistenie verejných priestranstiev, participatívny rozpočet a školstvo.Špeciálny kôš na cigaretové ohorky umiestnili odborníci do centra na tri týždne.priblížila expertka Nikola Bernátová. Po tom, čo podľa nej zaviedli túto intervenciu, znížil sa počet ohorkov na zemi približne o 80 percent.doplnila.V oblasti daní a poplatkov sa odborníci snažili, aby viac ľudí zaplatilo dane online, čím sa mala dosiahnuť menšia záťaž na pracovníkov úradu. Spolu s výmerom daní prišiel niektorým Prievidžanom domov špeciálny leták, kde mali návod, ako to urobiť.ozrejmil Michal Plevka z Civita Center.Experti tiež zasielali vybranej skupine ľudí leták s inštrukciami, ako správne separovať odpad. Aktivitu ešte neukončili, naďalej tak zbierajú dáta. Ešte neukončenou aktivitou je i zasielanie pripomienok o blížiacich sa písomkách na vybranej základnej škole v Prievidzi. Odborníci predbežne zistili, že vďaka intervencii sa zlepšil prospech žiakov z matematiky a slovenčiny v hornej hranici o osem percent.skonštatoval hovorca mesta Michal Ďureje.Po spracovaní všetkých oblastí mesto podľa neho rozhodne, čo ďalej.dodal.S projektom začali odborníci z Civita Center spolu s partnermi v máji 2018 a ukončia ho v júli 2020. Časť behaviorálnych intervencií realizujú aj v Michalovciach. Aktivita je súčasťou projektu s názvom Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich občanov. Financovaný je z Operačného programu Efektívna verejná správa.