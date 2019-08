Odborníci varujú pred búrkami, v piatok ich môžu vystriedať horúčavy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. augusta (TASR) - Horúčavy môžu podvečer vystriedať búrky, v piatok (30. 8.) opäť hrozia vysoké teploty. Výstrahy prvého stupňa vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Upozorňuje na to na svojom webe.Výstraha pred búrkami platí podľa informácií na webe SHMÚ pre väčšinu Banskobystrického, Trenčianskeho, Košického, Prešovského a pre celý Žilinský kraj.V piatok upozorňujú meteorológovia opäť na horúčavy. Výstrahu prvého stupňa vydal SHMÚ pre niektoré regióny Banskobystrického, Nitrianskeho a Prešovského kraja, ale aj pre väčšinu Košického kraja. Platiť by mala od 13.00 h do 17.00 h.