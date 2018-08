Odborníci vítajú, že výpisy z 3. piliera budú v elektronickej forme

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 4. augusta (TASR) - Ľudia v treťom pilieri majú od budúceho roka dostávať výpisy zo svojich účtov primárne elektronickou poštou. Ministerstvo práce si od toho sľubuje, že ľudia budú lepšie informovaní o svojich úsporách. Doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS), ako aj odborníci tieto zmeny vítajú.Ministerstvo práce pripravilo opatrenie, ktorého výsledkom bude individualizovaný dokument, ktorý má sporiteľom, čo najviac uľahčiť porozumenie o stave a hodnote dôchodkových nárokov. Ide o koncept, ktorý je v zahraničí známy pod názvom Oranžová obálka. Všetky štyri doplnkové dôchodkové spoločnosti majú začať zasielať automaticky tieto informácie od začiatku budúceho roka. Ľudia teda oň nebudú musieť žiadať, pričom by ho mali dostať v priebehu mesiacov január až február. Primárne budú mať tieto výpisy elektronickú podobu. Listinne sa bude nový výpis zasielať, iba ak o to účastník tretieho piliera výslovne požiada.Doplnkové dôchodkové spoločnosti zmeny vítajú, zároveň uviedli, že už v súčasnosti ľudia využívajú elektronické výpisy.uviedol pre TASR zástupca generálneho riaditeľa skupiny AXA na Slovensku a v Českej republike Peter Socha. Podobnú skúsenosť má aj DDS Tatra banky.reagovala Linda Lalinská z oddelenia komunikácie Tatra banky.DDS sa neobávajú, že klientom sa zhorší prístup k informáciám, a to aj napriek tomu, že nie každý aktívne využíva email, alebo sa zaujíma o svoje úspory v treťom pilieri. Spoločnosti pritom môžu na zasielaní elektronických výpisov ušetriť, keďže im klesnú náklady na zasielanie v papierovej podobe.priblížil Socha.Podľa odborníka na dôchodky z Univerzity Mateja Bela Jána Šeba budú elektronické výpisy dobré v tom, že sa budú môcť k nim ľudia kedykoľvek vrátiť a pozrieť sa, ako sa im úspory zhodnocujú.priblížil Šebo. Podľa neho si tak budú môcť sporitelia otestovať, ako by sa vyvíjali jeho úspory napríklad vďaka zvýšeniu rizikovosti fondu, zvýšením príspevku alebo predlžením doby sporenia.dodal Šebo.