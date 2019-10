Odborníci z praxe dnes pomáhajú študentom v príprave na trh práce

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.10.2019 (Webnoviny.sk) - V priestoroch Paneurópskej vysokej školy v Bratislave sa dnes koná prvý ročník konferencie "Skills of the Future”. Podujatie organizuje Aliancia pre mladých , dobrovoľné združenie firiem, ktoré sa snažia aktívne podporovať a propagovať programy pre mladých ľudí, s cieľom pomôcť im v príprave na trh práce. "Nedostatočná kvalita prípravy na budúce zamestnanie znevýhodňuje absolventov na pracovnom trhu. Keďže podnikáme na Slovensku, nedostatok príležitostí mladých ľudí získať pracovné skúsenosti nám nie sú ľahostajné. Preto sme iniciovali vznik aliancie a preto sme dnes tu," povedala Ľubica Novotná z Nestlé Slovensko, ktoré je jedným zo zakladateľov Aliancie pre mladých.Účelom konferencie je oboznámiť študentov stredných škôl s kľúčovými požiadavkami trhu práce v snahe lepšie ich pripraviť na budúcnosť. O svoje skúsenosti sa s nimi dnes podelia odborníci z praxe z významných spoločností ako sú Amrop Jenewein, Tesco, dm drogerie markt, Future Generation Europe, Epic, Junglee, Grafton Slovakia a Nestlé, ktoré sú zároveň členmi aliancie.Ako identifikovať perspektívny študijný odbor, ako sa orientovať na pracovnom trhu, bez akých zručností sa v budúcej práci nezaobídu, s tým všetkým oboznámia odborníci prítomných študentov počas dopoludňajších prednášok. Venovať sa budú aj pracovnoprávnym vzťahom či mzdovým otázkam. V popoludňajších hodinách sa uskutočnia workshopy, ktoré budú zamerané na zručnosti, ako napr. ako správne napísať životopis, ako sa pripraviť na pracovný pohovor, ako narábať s časom, aké sú kľúčové zásady spolupráce a kooperatívneho prístupu a pod."Sme radi, že sme súčasťou tohto mimoriadneho projektu. Naším cieľom je pomáhať tam, kde to nie je možné zabezpečiť tradičnou cestou formálneho vzdelávania. Snažíme sa rozvíjať tzv. mäkké zručnosti, ale taktiež podnecovať záujem študentov o aktívny prístup k osobnostnému a profesionálnemu kariérnemu rozvoju,” dodal Matúš Jarolín zo spoločnosti Future Generation Europe, ktorá stojí za významnými projektami ako Mini-Erasmus či Networking Night.Aliancia pre mladých pôsobí globálne od roku 2014, na Slovensku od roku 2016. Má za sebou mnoho úspešných projektov a podujatí.Inzercia