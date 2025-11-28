|
Piatok 28.11.2025
Meniny má Henrieta
|Denník - Správy
28. novembra 2025
Odborníci žiadajú zachovanie limitov v sociálnych zariadeniach, vládne návrhy môžu zhoršiť kvalitu služieb
Vláda sa v súčasnosti zaoberá návrhmi, ktoré môžu zásadne ovplyvniť charakter sociálnych služieb na Slovensku. Iniciatíva desiatok jednotlivcov a organizácií vyvoláva verejnú diskusiu o tom, akým smerom by ...
28.11.2025 (SITA.sk) - Vláda sa v súčasnosti zaoberá návrhmi, ktoré môžu zásadne ovplyvniť charakter sociálnych služieb na Slovensku. Iniciatíva desiatok jednotlivcov a organizácií vyvoláva verejnú diskusiu o tom, akým smerom by sa mala uberať starostlivosť o seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím.
Otvorený list s názvom „Chceme žiť v komunite“ v uplynulých dňoch zaslalo ministrovi práce a poslancom parlamentu celkovo 66 jednotlivcov a 28 organizácií zo Slovenska i zahraničia. List reaguje na návrhy záujmových združení ako sú Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb, ZMOS či SK8, ktoré presadzujú odstránenie kapacitných limitov v zariadeniach sociálnych služieb.
Autori výzvy zdôrazňujú, že akékoľvek rozhodnutia o budúcnosti sociálnej starostlivosti by mali vychádzať predovšetkým z potrieb tých, ktorých sa týkajú najviac – ľudí odkázaných na pomoc a ich blízkych. Obávajú sa, že zrušenie limitov by viedlo k výstavbe rozsiahlych zariadení, ktoré by mohli nahradiť dlhodobo podporovaný model komunitnej starostlivosti. Ohlasy verejnosti na výzvu neustále pribúdajú – od zverejnenia list podporilo ďalších 350 jednotlivcov a inštitúcií.
Podľa signatárov by pri odstránení legislatívnych limitov nešlo o technickú zmenu, ale o zásadný posun v koncepcii sociálnej politiky. Upozorňujú, že veľké zariadenia sú často spojené s rizikom zníženej kvality služieb, zhoršenia zdravotného stavu prijímateľov starostlivosti a oslabenia ich dôstojnosti.
Aj zistenia Inšpekcie v sociálnych veciach dlhodobo poukazujú na nevýhody inštitucionálnej formy starostlivosti. Preto apelujú, aby sa žiadnym spôsobom neotvárala cesta späť k modelu veľkokapacitných ústavov. Významné posolstvo prinášajú aj osobné výpovede ľudí, ktorých by sa navrhované zmeny priamo dotkli.
„Bol by to krok späť, ktorý by kvalitu služieb nezlepšil, ale zhoršil. Viac stresu, menej súkromia a nižšia kvalita života. Každý by si mal predstaviť, že sa rozhoduje o jeho blízkej osobe – nie o štatistike,“ zaznelo v jednej z výpovedí pod výzvou. „Chcem, aby ľudia v zariadeniach sociálnych služieb zostali ľuďmi, nie len číslami v systéme.“ A ďalšia znela: „Z osobnej skúsenosti viem, aké dôležité je pre staršieho človeka tráviť posledné roky života medzi blízkymi. Samota v anonymnom zariadení je často najťažšia.“
Signatári výzvy zároveň pripomínajú, že Slovensko má medzinárodné záväzky vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím aj z európskych stratégií v oblasti dlhodobej starostlivosti. Tieto dokumenty jasne smerujú k podpore života v prirodzenom prostredí, nie k návratu k modelu inštitucionálnej starostlivosti. Všetky rozhodnutia o investíciách a plánovaní kapacít by preto mali reflektovať túto stratégiu.
Argumenty výzvy podopiera aj reprezentatívny prieskum Nadácie SOCIA z roku 2020. Z neho vyplýva, že takmer 89 percent opýtaných by si v prípade odkázanosti prialo zostať doma, s pomocou blízkych a dostupných služieb v komunite. Len nepatrný podiel respondentov by uprednostnil celoročné pobytové zariadenie. Napriek tomu sa v súčasnej diskusii často uprednostňujú ekonomické aspekty, ako sú tzv. úspory z rozsahu, na úkor potrieb a preferencií prijímateľov starostlivosti.
Na záver výzvy signatári adresujú vláde tri kľúčové požiadavky: aby kapacitný strop v pobytových službách zostal zachovaný, aby verejné ani európske financie neboli použité na výstavbu nových veľkých zariadení a aby sa do prípravy legislatívy priamo zapojili ľudia so zdravotným postihnutím, seniori a ich zastupujúce organizácie.
Doteraz výzvu podporilo 28 organizácií a 66 jednotlivcov vrátane ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov, odborníkov, akademikov a rodinných príslušníkov zo Slovenska aj zo zahraničia. Od jej zverejnenia pribudlo ďalších 350 signatárov vrátane odborníkov z oblasti sociálnej práce, architektúry, ľudských práv aj praktikov z terénu sociálnych služieb. Plné znenie výzvy a možnosť pripojiť sa k podpore otvoreného listu je dostupná pre verejnosť na stránke iniciatívy, ktorá ho zastrešuje.
Zdroj: SITA.sk - Odborníci žiadajú zachovanie limitov v sociálnych zariadeniach, vládne návrhy môžu zhoršiť kvalitu služieb © SITA Všetky práva vyhradené.
Otvorený list
