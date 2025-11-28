Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 28.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Henrieta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

28. novembra 2025

Odborníci žiadajú zachovanie limitov v sociálnych zariadeniach, vládne návrhy môžu zhoršiť kvalitu služieb


Tagy: Domáca starostlivosť o seniorov Sociálne služby Zdravotné postihnutie

Vláda sa v súčasnosti zaoberá návrhmi, ktoré môžu zásadne ovplyvniť charakter sociálnych služieb na Slovensku. Iniciatíva desiatok jednotlivcov a organizácií vyvoláva verejnú diskusiu o tom, akým smerom by ...



Zdieľať
gettyimages 120726908 676x451 28.11.2025 (SITA.sk) - Vláda sa v súčasnosti zaoberá návrhmi, ktoré môžu zásadne ovplyvniť charakter sociálnych služieb na Slovensku. Iniciatíva desiatok jednotlivcov a organizácií vyvoláva verejnú diskusiu o tom, akým smerom by sa mala uberať starostlivosť o seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím.

Otvorený list


Otvorený list s názvom „Chceme žiť v komunite“ v uplynulých dňoch zaslalo ministrovi práce a poslancom parlamentu celkovo 66 jednotlivcov a 28 organizácií zo Slovenska i zahraničia. List reaguje na návrhy záujmových združení ako sú Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb, ZMOS či SK8, ktoré presadzujú odstránenie kapacitných limitov v zariadeniach sociálnych služieb.

Autori výzvy zdôrazňujú, že akékoľvek rozhodnutia o budúcnosti sociálnej starostlivosti by mali vychádzať predovšetkým z potrieb tých, ktorých sa týkajú najviac – ľudí odkázaných na pomoc a ich blízkych. Obávajú sa, že zrušenie limitov by viedlo k výstavbe rozsiahlych zariadení, ktoré by mohli nahradiť dlhodobo podporovaný model komunitnej starostlivosti. Ohlasy verejnosti na výzvu neustále pribúdajú – od zverejnenia list podporilo ďalších 350 jednotlivcov a inštitúcií.

Osobné výpovede ľudí


Podľa signatárov by pri odstránení legislatívnych limitov nešlo o technickú zmenu, ale o zásadný posun v koncepcii sociálnej politiky. Upozorňujú, že veľké zariadenia sú často spojené s rizikom zníženej kvality služieb, zhoršenia zdravotného stavu prijímateľov starostlivosti a oslabenia ich dôstojnosti.

Aj zistenia Inšpekcie v sociálnych veciach dlhodobo poukazujú na nevýhody inštitucionálnej formy starostlivosti. Preto apelujú, aby sa žiadnym spôsobom neotvárala cesta späť k modelu veľkokapacitných ústavov. Významné posolstvo prinášajú aj osobné výpovede ľudí, ktorých by sa navrhované zmeny priamo dotkli.

Bol by to krok späť, ktorý by kvalitu služieb nezlepšil, ale zhoršil. Viac stresu, menej súkromia a nižšia kvalita života. Každý by si mal predstaviť, že sa rozhoduje o jeho blízkej osobe – nie o štatistike,“ zaznelo v jednej z výpovedí pod výzvou. „Chcem, aby ľudia v zariadeniach sociálnych služieb zostali ľuďmi, nie len číslami v systéme.“ A ďalšia znela: „Z osobnej skúsenosti viem, aké dôležité je pre staršieho človeka tráviť posledné roky života medzi blízkymi. Samota v anonymnom zariadení je často najťažšia.“

Život v prirodzenom prostredí


Signatári výzvy zároveň pripomínajú, že Slovensko má medzinárodné záväzky vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím aj z európskych stratégií v oblasti dlhodobej starostlivosti. Tieto dokumenty jasne smerujú k podpore života v prirodzenom prostredí, nie k návratu k modelu inštitucionálnej starostlivosti. Všetky rozhodnutia o investíciách a plánovaní kapacít by preto mali reflektovať túto stratégiu.

Argumenty výzvy podopiera aj reprezentatívny prieskum Nadácie SOCIA z roku 2020. Z neho vyplýva, že takmer 89 percent opýtaných by si v prípade odkázanosti prialo zostať doma, s pomocou blízkych a dostupných služieb v komunite. Len nepatrný podiel respondentov by uprednostnil celoročné pobytové zariadenie. Napriek tomu sa v súčasnej diskusii často uprednostňujú ekonomické aspekty, ako sú tzv. úspory z rozsahu, na úkor potrieb a preferencií prijímateľov starostlivosti.

Tri požiadavky


Na záver výzvy signatári adresujú vláde tri kľúčové požiadavky: aby kapacitný strop v pobytových službách zostal zachovaný, aby verejné ani európske financie neboli použité na výstavbu nových veľkých zariadení a aby sa do prípravy legislatívy priamo zapojili ľudia so zdravotným postihnutím, seniori a ich zastupujúce organizácie.

Doteraz výzvu podporilo 28 organizácií a 66 jednotlivcov vrátane ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov, odborníkov, akademikov a rodinných príslušníkov zo Slovenska aj zo zahraničia. Od jej zverejnenia pribudlo ďalších 350 signatárov vrátane odborníkov z oblasti sociálnej práce, architektúry, ľudských práv aj praktikov z terénu sociálnych služieb. Plné znenie výzvy a možnosť pripojiť sa k podpore otvoreného listu je dostupná pre verejnosť na stránke iniciatívy, ktorá ho zastrešuje.


Zdroj: SITA.sk - Odborníci žiadajú zachovanie limitov v sociálnych zariadeniach, vládne návrhy môžu zhoršiť kvalitu služieb © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Domáca starostlivosť o seniorov Sociálne služby Zdravotné postihnutie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Demokrati obvinili Huliakovo ministerstvo z netransparentnosti, deň nato vláda odvolala Erneka a mení vedenie
<< predchádzajúci článok
Fico sa v parlamente pustil do Žilinku, k Bombicovi mali ostrú výmenu názorov – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 