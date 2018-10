Odborníčky na spánok z LF UPJŠ v Košiciach by striedanie času uvítali

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 27. októbra (TASR) – Odborníčky z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach by uvítali zrušenie striedania letného a zimného času. Podľa nich narušenie denného biorytmu negatívne vplýva na ľudský organizmus, pričom najhoršie ho vnímajú citlivejší jedinci, deti, ľudia vo vyššom veku či s niektorými ochoreniami. TASR o tom informovala hovorkyňa LF UPJŠ Jaroslava Oravcová.povedala odborníčka na spánkovú medicínu a pracovníčka Neurologickej kliniky UPJŠ LF a Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach Eva Feketeová.Zdravý dospelý človek bez poruchy spánku si na túto zmenu podľa nej zvykne počas niekoľkých dní.vysvetlila. Súčasne poukázala na veľký vplyv denného svetla a tmy na ľudský biorytmus. Aj keď je pôvodný čas ten zimný, mnohí podľa jej slov preferujú letný čas.reagovala odborná asistentka na I. psychiatrickej klinike UPJŠ LF a UNLP Košice Milana Kovaničová. Ako hovorí, pozitívny fakt je, že čas sa už posúvať nebude. Pripomenula, že rozhodnutie prijať letný alebo zimný čas môžu inak vnímať skupiny mladých a starších ľudí, keďže rozdiely v dennej aktivity sú aj generačnou záležitosťou.K poslednej povinnej zmene na letný čas by malo dôjsť 31. marca 2019. Potom by členské štáty, ktoré by chceli trvalo zaviesť zimný čas, mohli vykonať poslednú sezónnu zmenu času dňa 27. októbra 2019. Po tomto dátume by už sezónna zmena času nebola možná. Harmonogram je podmienený tým, že Európsky parlament a Rada prijmú návrh Komisie najneskôr do marca 2019.