ODBORNÍK: Ak medveď o človeku vie, spravidla sa mu vyhne

Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Bratislava 4. augusta (TASR) – Keď sa človek nachádza v lese sám, mal by svoju prítomnosť medveďovi oznámiť napríklad pískaním, tlieskaním alebo spievaním. Ak medveď o človeku vie, spravidla sa mu vyhne, povedal pre TASR Marián Hletko zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého zo Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR. Ich denný rytmus je prispôsobený tak, aby sa vyhli ľuďom. Aktivita medveďov narastá za súmraku a klesá na úsvite.Ak sa chce človek vyhnúť stretu s medveďom, mal by obmedziť pohyb v horách pred svitaním a za súmraku, uviedol Hletko s tým, že by sa mal pohybovať výlučne po turistických chodníkoch. „“ pokračoval Hletko.ŠOP upozorňuje na to, že človek by sa mal počas turistiky alebo prechádzky vyhýbať miestam s obmedzeným rozhľadom a s hustým porastom. Medvede tam často oddychujú.“ vysvetlil Hletko.Na svoju prítomnosť by mal človek upozorniť medveďa aj v prípade hmly, silného dažďa či v okolí rieky.uviedla ŠOP. Taktiež by sa človek mal vyhýbať miestam s poľovníckymi krmoviskami, ktoré medvede vyhľadávajú pre dostatok atraktívnej a ľahko dostupnej potravy.“ uzatvoril Hletko.