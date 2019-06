Odborník na kybernetickú bezpečnosť varuje pred konceptom smart cities

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. júna (TASR) - Koncept takzvaných smart cities môže byť bezpečnostným rizikom. Elektrické spotrebiče, domy, autá aj mestá nás môžu prestať poslúchať a spôsobovať od malých škôd v podobe nefunkčného elektrického spotrebiča cez individuálne škody spôsobené na majetku, zdraví a živote až po veľké škody spôsobené chaosom a výpadkami kritickej infraštruktúry v celej komunite. Pre TASR to povedal riaditeľ technologickej a bezpečnostnej firmy Aliter Technologies Peter Dostál.Spresňuje, že koncept smart spravidla znamená, že musia byť mestá pripojené do siete a tie zase na internet.Dostál varuje, že ak sa spolu so smart technológiami neimplementuje aj kybernetická bezpečnosť, tak môžeme byť čoskoro svedkami "výpadkov riadenia dopravy, parkovania, verejnej dopravy alebo osvetlenia v mestách".Pripomína, že pri implementácii podobných riešení treba preto hľadieť nielen na cenu a funkcionalitu, ale aj bezpečnosť.Koncept takzvaných smart cities bol aj bodom diskusie na konferencii Globsec 2019 Bratislava Forum.