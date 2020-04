Odborník varuje pred druhou vlnou epidémie, bude ešte horšia než tá prvá

Viac k téme Ekonomické dopady koronavírusu

22.4.2020 (Webnoviny.sk) - Druhá vlna koronavírusu v Spojených štátoch by mohla byť ešte horšia než tá prvá. Uviedol to riaditeľ Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) Robert Redfield. Za nebezpečnejšiu ju považuje preto, že by sa pravdepodobne časovo zhodovala s chrípkovou sezónou. Pre americký systém zdravotníctva by tak podľa šéfa CDC znamenala "nepredstaviteľnú záťaž"."Je možné, že dopad vírusu na našu krajinu nadchádzajúcu zimu bude v skutočnosti ešte ťažší než ten, ktorým práve prechádzame," uviedol Redfield v rozhovore pre americký denník Washington Post.Zároveň vyzval kompetentných, aby sa pripravili na možnosť, že chrípka a ďalšia epidémia koronavírusu prídu v rovnakom čase.Varovanie prichádza v čase, keď už viaceré americké štáty pristupujú k uvoľňovaniu reštriktívnych opatrení.Redfield pritom upozorňuje, že práve pravidlá dodržiavania sociálnych odstupov sú pre zastavenie šírenia vírusu kľúčové.Spojené štáty registrujú viac ako 800-tisíc prípadov koronavírusu, čo je najviac na svete. Vyše 45-tisíc osôb tam už novému vírusu podľahlo.