Odborník:Vyššie dane za alkohol či viac kontrol môžu znížiť nehodovosť

Častejšie testovanie vodičov na alkohol, vyššie dane či zákaz propagácie alkoholu patria medzi opatrenia, ktoré by mohli znížiť dopravnú nehodovosť spôsobenú alkoholom. Pre Slovensko ich odporúča Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre medicínu drogových závislostí a riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) Ľubomír Okruhlica.





Medzi ďalšie odporúčania patrí sprísnenie regulácie reklamy a sponzorstva, ale aj pútačov na mieste predaja alkoholu. Tiež skríning a poradenstvo problémov s alkoholom všeobecným lekárom a zavedenie minimálnej jednotkovej ceny na lacný alkohol. "Najmä mladí ľudia by tak mali k alkoholu sťažený prístup, lebo nemajú toľko finančných prostriedkov. Týka sa to aj sociálne slabších skupín," dodal Okruhlica.Upozornil, že nehodovosť spôsobená alkoholom je vyššia ako ukazujú štatistiky. Poukázal pritom na šoférov, ktorí síce nemajú alkohol v krvi, no pred šoférovaním pili. "Ide o vodičov, ktorí majú napríklad doma dreger. Síce nenafúkajú, ale majú buď kocovinu alebo abstinenčné príznaky," vysvetlil Okruhlica. Podľa jeho slov ide o stavy negatívne ovplyvňujúce schopnosť riadiť motorové vozidlo, keď má vodič oslabenú motoriku či pozornosť, čo negatívne ovplyvňuje napríklad jeho reakčnú dobu.Takýchto vodičov by podľa Okruhlicu mohli z premávky vyradiť komplexnejšie policajné kontroly, problémom sú však nedostatočné kapacity. "Najefektívnejšou cestou je prijatie balíka zákonných opatrení na zníženie škôd spôsobených alkoholom, ako odporúča OECD. Jedno euro, ktoré sa investuje do balíka odporúčaných opatrení, sa vráti 16 eurami prínosov," skonštatoval.