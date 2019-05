ODBORNÍK: Zlý spánok môže stáť za nehodami i za zníženým libidom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. mája (TASR) – Neliečená spánková porucha dýchania, tzv. spánkové apnoe, súvisí so zdravotnými rizikami. Môže stáť za dopravnými nehodami aj za zníženým libidom." TASR na to upozornil lekár zo Spánkového laboratória v Bratislave Branislav Drugda.Spánkové apnoe je porucha spánku, ktorá je charakterizovaná opakovaným prerušením dýchania v rámci spánkového cyklu. Tieto prerušenia sú spôsobené uvoľnením mäkkého tkaniva v dýchacích cestách, ktoré zabraňuje vstupu kyslíka do pľúc. Výsledkom je, že vzduch sa nemôže dostať do pľúc, hladina oxidu uhličitého v krvi sa zvyšuje a spánok sa naruší." priblížil lekár.Ako odborník na kvalitný spánok vysvetlil, porucha spánku predstavuje krátkodobú záťaž najmä na srdce a cievy, predovšetkým sú to však dlhodobé komplikácie, ktoré zhoršujú kvalitu života postihnutej osoby. U pacientov s neliečenou formou spánkového apnoe je až trikrát vyššie riziko mŕtvice.Chrápanie sa vyskytuje približne v piatich až desiatich percentách dospelej populácie, častejšie u mužov ako u žien. Najviac ním trpia ľudia, ktorí sú obézni. Nie vždy chrápanie predstavuje život ohrozujúci stav, no varovné signály je lepšie podľa Drugdu nepodceňovať. Pri problémoch odporúča navštíviť lekára na oblasť spánku a absolvovať skríningovú diagnostiku. Jej podstatou je monitorovanie pacienta počas spánku výhradne v domácom prostredí.uzavrel odborník na kvalitný spánok.