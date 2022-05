Odborový zväz KOVO rozdá 180-tisíc nálepiek, chystá jednohodinový generálny štrajk

aktualizované 20. mája 11:48



20.5.2022 (Webnoviny.sk) - Odborový zväz (OZ) KOVO naďalej pokračuje v príprave avizovaného generálneho štrajku. Ako na piatkovom brífingu v žilinskom Dome odborov vyhlásil predseda Rady OZ KOVO Emil Machyna odborári rozdaním 180-tisíc nálepiek zmapujú ochotu ľudí zapojiť sa do generálneho štrajku. V prípade pozitívneho vyhodnotenia sa jednodňový generálny štrajk uskutočníMachyna avizoval prípravu generálneho štrajku ešte v polovici marca s tým, že mu budú predchádzať protestné akcie v krajských mestách.„Upozornili sme počas týchto protestov na prepad životnej úrovne na Slovensku a pokles reálnych príjmov. Medzi politikmi vidíme iba hádku, ktorá rozdeľuje spoločnosť. My však potrebujeme lídrov, ktorí spoločnosť stabilizujú," uviedol Machyna.Rozdávaním podporných nálepiek chce OZ KOVO počas dvoch júnových dní zmonitorovať ochotu zamestnancov zapojiť sa do generálneho štrajku. OZ KOVO pritom zastrešuje 450 slovenských podnikov s približne 170-tisíc zamestnancov.„Aby bol generálny štrajk účinný, potrebujeme, aby sa do neho zapojili dve tretiny zamestnancov v podnikoch združených v našom odborovom zväze. V takom prípade sme pripravení na koniec júna vyhlásiť jednohodinový štrajk. Ak by nepomohol, v hre je aj jednodňový štrajk," poznamenal Machyna.Odborový predák doplnil, že rozdávanie nálepiek bude sprevádzať aj podpisová akcia na podporu generálneho štrajku. „Nie je jednoduché pripraviť generálny štrajk v rezorte, v ktorom pôsobíme a určite sa nedá pripraviť cez sociálne siete. Musíme sa s ľuďmi stretnúť a vysvetliť im dôvody na štrajk. Rozdávať budeme letáky, uskutočnia sa členské schôdze a konferencie," dodal Machyna s tým, že ideálny by bol minimálne 80-percentný záujem zamestnancov o štrajkovú akciu.