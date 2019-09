Odbory v General Motors zvolali celonárodný štrajk

Sídlo americkej automobilky General Motors v Detroite, ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Detroit 16. septembra (TASR) - Robotníci americkej automobilky General Motors (GM) vstúpili v pondelok ráno do celonárodného štrajku. Ide o najväčšiu protestnú akciu v americkom súkromnom sektore za vyše 10 rokov.Odborový zväz United Auto Workers (UAW) vyzval takmer 46.000 zamestnancov GM, aby sa zapojili do štrajku, keďže ich pracovné zmluvy po štyroch rokoch vypršali a rokovania o nových uviazli v slepej uličke.Lídri UAW z celej krajiny v nedeľu (15.9.) hlasovali za štrajk v 31 závodoch GM. Noviny Wall Street Journal pripomínajú, že ide o prvý veľký protest v GM po vyše 10 rokoch.povedal Terry Dittes, hlavný vyjednávač odborov s GM, na tlačovej konferencii po nedeľnej schôdzi. Vedenie UAW totiž predtým získalo široký súhlas členskej základne so zvolaním štrajku v prípade potreby.Predstavitelia UAW uviedli, že stanoviská odborov a vedenia GM zostali po rokovaniach o zmluvách veľmi vzdialené. Nezhody sa týkajú miezd, nemocenskej, postavenia dočasných pracovníkov a istoty zamestnania.Automobilka zažila veľký štrajk naposledy v roku 2007, keď 73.000 jej zamestnancov vo viac ako 89 závodoch nenastúpilo dva dni do práce.Koncern GM vo svojom vyhlásení skonštatoval, že ho sklamalo rozhodnutie UAW zvolať štrajk, keďže pri rokovaniach o zmluvách predložil „silnú ponuku“.Zamestnanci konkurenčných automobiliek Ford a Fiat Chrysler súhlasili s predĺžením svojich zmlúv, ale vedenie GM dostalo cez víkend informáciu, že odbory zmluvy nepredĺžia.Hodiny pred nedeľným rozhodnutím opustili svoje pracovné miesta aj zmluvní zamestnanci údržby v závodoch GM v Michigane a Ohiu, ktorí vedú paralelný spor s dodávateľom Aramark.Automobilka GM sa niekoľko rokov tešila zo silného predaja a vlani vykázala prevádzkový zisk 11,8 miliardy USD (10,63 miliardy eur). To viedlo odborárov k tomu, aby odkázali vedeniu, že je čas podeliť sa o bohatstvo s robotníkmi, ktorí museli niesť na svojich pleciach bremeno poklesu.Aktuálny výhľad GM však už nie taký jasný, keďže narastajú obavy z recesie americkej ekonomiky v dôsledku obchodných sporov.GM oznámil v novembri minulého roka, že zatvorí päť závodov v Severnej Amerike, vrátane továrne v Michigane a Ohiu.Ochrana pracovných miest a zachovanie týchto závodov boli kľúčovými bodmi na rokovaniach s odbormi.Manažment GM v reakcii na štrajk uviedol, že jeho ponuka zahŕňala prísľub investícií vo výške 7 miliárd USD, čo by zachránilo alebo ochránilo 5400 pracovných miest v dvoch „nelokalizovaných“ závodoch. A sľúbil tiež, že v USA bude vyrábať nový elektromobil.Rokovania medzi vedením a odbormi komplikuje aj vyšetrovanie korupcie vedúcich predstaviteľov odborov, v rámci ktorého FBI minulý mesiac prehľadala dom prezidenta UAW Garyho Jonesa.Člen výkonnej rady UAW, Vance Pearson, bol vo štvrtok zatknutý pre obvinenie z konšpirácie a zneužitia peňazí odborov na štedré osobné výdavky. Konkrétnejšie, Pearson, šéf UAW v St. Louis, Missouri, čelí obvineniu, že využíval odborárske konferencie ako zásterku na odôvodnenie dlhodobých pobytov v luxusných letoviskách v Kalifornii.