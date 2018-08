Odbory vyzvali nemeckých pilotov Ryanairu, aby sa pripojili k štrajku

Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 8. augusta (TASR) - Odborový zväz nemeckých pilotov vyzval svojich členov, aby sa v piatok 10. augusta pripojili k štrajku švédskych, belgických a írskych pilotov spoločnosti Ryanair.Odborový zväz Vereinigung Cockpit (VC) oznámil, že štrajk sa začne o 3.01 h SELČ ráno v piatok a skončí o 2.59 h SELČ v sobotu (11.8.). Protestná akcia by mohla zasiahnuť všetky lety Ryanairu do a z Nemecka.povedal šéf VC Martin Locher na tlačovej konferencii. Ryanair podľa neho nevyslal ani žiadny signál, že existuje priestor na nájdenie riešenia.Nemeckí piloti Ryanairu sa tak pripoja k už avizovanému štrajku kolegov zo Švédska, Írska a Belgicka. Bude to najväčšia protestná akcia zamestnancov írskych nízkonákladových aerolínií, najväčších v Európe.Ryanair už na piatok zrušil 146 z plánovaných 2400 pravidelných letov, z toho 22 zo švédskeho letiska Skavsta, zhruba 100 kilometrov južne od Štokholmu.povedal šéf odborov Martin Lindgren v stredu pre švédske rozhlasové stanice.Pred dvoma týždňami štrajkovali posádky spoločnosti Ryanair v Portugalsku, Španielsku a Belgicku, čo prinútilo leteckú spoločnosť, aby zrušila približne 600 letov v priebehu dvoch dní. Protestná akcia ovplyvnila približne 100.000 cestujúcich.Piloti aj ďalší členovia posádok požadujú lepšie platy a pracovné podmienky, čo im Ryanair doteraz odmietol garantovať.