Odbrníčka: Deň pred maturitou by si študenti mali dopriať odpočinok

Bratislava 22. mája (TASR) – Na stredných školách sa v pondelok (20. 5.) začali ústne maturity, ktoré potrvajú do 7. júna. Písomné maturity v marci absolvovalo približne 43.000 maturantov na viac ako 700 stredných školách. Vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností na Úrade verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Jana Hamade pre TASR uviedla, že maturanti by sa mali predzdravo naraňajkovať a deň predtým si dopriať aktívny odpočinok.Podľa Hamade sa deň pred maturitnou skúškou študentom všeobecne neodporúča učiť sa, ani si opakovať učebné texty.poznamenala Hamade s tým, že niekomu pomáha prechádzka na čerstvom vzduchu, inému masáž alebo joga. Rovnako je užitočné vyskúšať niektoré z množstva dýchacích cvičení.Odborníčka poznamenala, že počas maturitného dňa by sa mali školáci zdravo naraňajkovať. Podľa nej sú vhodné celozrnné cereálie alebo pečivo, banán, nízkotučný jogurt, ovsené vločky, tofu, acidofilné mlieko, tvaroh, orechy, ovocie a zelenina.povedala s tým, že raňajky by mali obsahovať ľahko stráviteľné bielkoviny, malé množstvo tukov a polysacharidy.V deň maturitnej skúšky by si maturanti so sebou nemali zabudnúť vziať dostatok tekutín, najlepšie vo forme pitnej vody, minerálok či nesladených čajov.povedala odborníčka. Schopnosť sústrediť sa podporí aj počúvanie hudby. Pred ústnou skúškou pomôže i drobná pohybová aktivita – krátka prechádzka na školskom dvore, posilňovanie s antistresovými predmetmi či pretiahnutie tela.Hamade tvrdí, že prejavy stresu a nervozity sú veľmi individuálne.dodala odborníčka. Záťažové životné situácie sa lepšie zvládajú aj prísunom vitamínov a minerálnych látok, ako je napríklad skupina vitamínov B, vápnik a horčík. Neodporúča sa piť väčšie množstvo kávy alebo alkoholu.