Odchádzajúci ľudskoprávny komisár OSN: Mlčaním si nezískate rešpekt

New York 3. augusta (TASR) - Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Zajd Raad Husajn niekoľko týždňov pred odchodom z tohto úradu obhajoval svoju úprimnú kritiku počas vykonávania funkcie.uviedol vo štvrtok na rozlúčkovej tlačovej konferencii v New Yorku, napísala v piatok agentúra DPA.Jordánsky princ a diplomat Zajd svojimi vyjadreniami vyvolal pobúrenie medzi najvyššími svetovými predstaviteľmi. Napríklad keď filipínskemu prezidentovi Rodrigovi Dutertemu povedal, že potrebuje, alebo keď poľských a maďarských lídrov označil zaÚlohou Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva je nastaviť vládnym činom zrkadlo, čo si vyžaduje ozvať sa, povedal Zajd Raad Husajn.povedal odchádzajúci ľudskoprávny komisár OSN.Zajd si uvedomuje, že svojím ostrým jazykom spálil niekoľko mostov, ale neľutuje to. Dodal, že radšej urobí chybu, keď prehovorí, než by mal ľutovať, že keď mal niečo povedať, tak sa neozval.Zajd Raad Husajn z funkcie vysokého komisára OSN odíde na konci augusta. Meno jeho nástupcu zatiaľ nezverejnili.