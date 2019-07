Odchod Británie z EÚ bez dohody môže zvýšiť dane pri on-line nákupoch

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dublin 13. júla (TASR) - Brexit bez dohody by mohol viesť k zvýšeniu daní pri on-line nákupoch a spôsobiť ťažkosti s vrátením tovaru, keďže Spojené kráľovstvo po odchode z Európskej únie (EÚ) už nebude podliehať rovnakým zákonom o ochrane spotrebiteľa. Upozornila na to írska ministerka pre európske záležitosti Helen McEnteeová v rozhovore pre RTÉ.vyhlásila.Mnohí spotrebitelia si napríklad v internetovom obchode objednajú niekoľko kusov oblečenia, doma si ich vyskúšajú, a ak im niečo nesedí, vrátia to. Po tvrdom brexite však pri doručení zaplatia daň. A otázkou je, ako získať aj tieto peniaze späť pri vrátení tovaru, upozornila.Okrem toho by sa klienti mali pripraviť aj na skutočnosť, že už nebudú mať zaručenú rovnakú ochranu spotrebiteľov a rovnaké práva pri nakupovaní v britských on-line obchodoch, ako keď bolo Spojné kráľovstvo členom bloku.Írska vláda podľa ministerky robí všetko, čo je v jej silách, aby pripravila krajinu na brexit bez dohody, ale pripustila, že na všetko sa pripraviť nedá.McEnteeová zatiaľ nevedela povedať, kde budú kontroly tovaru prekračujúceho hranice, ale dodala, že stretnutia o tejto otázke budú pokračovať počas leta.Potvrdila tiež, že mnohé firmy sa zatiaľ nezapojili do týchto diskusií. Vláda sa ich snaží osloviť a pomôcť im pripraviť sa na neriadený brexit bez dohody.Viacerí odborníci aj politici vyzvali írsku vládu, aby bola aktívnejšia pri oslovovaní najmä menších a stredných firiem, a tiež dopravcov, úzko s nimi spolupracovala a pomohla im pripraviť sa na možné dôsledky. Poukázali pritom na fakt, že tieto firmy zamestnávajú veľké množstvo ľudí.McEnteeová tiež vyzvala všetkých motoristov, ktorí žijú v Írsku a majú vodičský preukaz Spojeného kráľovstva, aby ho vymenili do 31. októbra, pretože budú potrebovať aktualizované vodičské oprávnenie.