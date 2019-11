Odchod Británie z EÚ bude pre Írsko škodlivá

Na archívnej snímke britský premiér Boris Johnson. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dublin 24. novembra (TASR) - Odchod Británie z Európskej únie (EÚ) spôsobí Írsku škody. Vyhlásil to tento týždeň vo svojom prvom oficiálnom príhovore nový šéf centrálnej banky Gabriel Makhlouf." povedal Makhlouf.Britský premiér Boris Johnson plánuje odchod krajiny z Únie 31. januára, keďže sa mu nedávno podarilo zabezpečiť tzv. rozvodovú dohodu s Bruselom." skonštatoval Makhlouf, ktorý sa v septembri ujal svojej funkcie.Írsky premiér Leo Varadkar však pripomenul, že riadený brexit (odchod Británie z EÚ po dohode) bude lepší pre Írsko, ktoré je členom eurozóny, ako aj pre susednú britskú provinciu Severné Írsko, ako chaotický brexit bez dohody.Práve hranica medzi Írskom a britskou provinciou bola hlavnou komplikáciou pri dosahovaní dohody o brexite.Podľa Makhloufa charakter írskej ekonomiky, ktorá je "malá a otvorená" znamená, že je vždy zvlášť zraniteľná voči šokom zo zahraničia." dodal.Šéf centrálnej banky poznamenal, že zníženie írskeho verejného dlhu by pomohlo ekonomike lepšie "odolať negatívnym šokom".Pokiaľ ide o samotný brexit, ""." zdôraznil Makhlouf.V septembri írska centrálna banka varovala, že každá tretia farma v krajine bude ohrozená, ak Británia opustí blok bez dohody, čo by prinieslo clá na hraniciach.No aj napriek tomu, že sa Johnson dohodol s EÚ, riziko neriadeného brexitu sa stále neskončilo, keďže konečný výsledok bude závisieť od predčasných volieb 12. decembra.Minulý mesiac írsky minister financií Paschal Donohoe predstavil rozpočet na rok 2020 aj pre prípad brexitu bez dohody, ktorý zahŕňa aj fond pomoci v hodnote 1,2 miliardy eur.Írsko predpokladá, že v tomto roku dosiahne rozpočtový prebytok 0,2 % hrubého domáceho produktu (HDP). Po brexite bez dohody mu však v roku 2020 hrozí deficit 0,6 % HDP.