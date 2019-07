Odchod Kyselicu z tímu Gorila je podľa SaS zlý signál pre spoločnosť

Na archívnej snímke účastníci protestu Gorila. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. júla (TASR) - Odchod Lukáša Kyselicu z pozície šéfa vyšetrovacieho tímu Gorila a z polície je zlý signál pre spoločnosť. Zhodli sa na tom podpredseda SaS Ľubomír Galko a podpredseda hnutia OĽaNO Gábor Grendel. SaS sa obáva, že narazil na pokusy o marenie vyšetrovania. Ak sa to potvrdí, bude žiadať vyvodenie zodpovednosti voči jeho nadriadeným.skonštatoval Galko. Predpokladá, že Kyselica mohol naraziť na pokusy o marenie vyšetrovania. Podobne to bolo podľa neho aj s jeho predchodcom Marekom Gajdošom.dodal.uviedol Grendel na sociálnej sieti. Skonštatoval, že polícia sa odchodom bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara a ďalšíchMost-Híd sa k situácii zatiaľ vyjadriť nechce.skonštatovala pre TASR hovorkyňa strany Klára Debnár.Kyselica podľa svojich slov v utorok podal žiadosť o uvoľnenie zo služobného pomeru. Dôvody zatiaľ nechcel konkretizovať, urobí tak podľa svojich slov až po uplynutí dvojmesačnej výpovednej lehoty.Prezídium Policajného zboru (PPZ) reagovalo tým, že ide o Kyselicovo osobné rozhodnutie a tím Gorila má naďalej plnú podporu vedenia Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Vo vyšetrovaní bude pokračovať.Kyselica bol na čele tímu NAKA pre vyšetrovanie kauzy Gorila od 1. decembra 2016. Dovtedy bol jeho členom. Vo funkcii nahradil dovtedajšieho šéfa tímu Mareka Gajdoša, ktorý odišiel na vlastnú žiadosť do civilu. Kyselica pôsobí v ozbrojených zboroch vyše 20 rokov. V tíme Gorila, ktorý vznikol 9. januára 2012, bol od 26. januára 2012.