Odchod L. Žitňanskej neteší, ale dal sa predpokladať, hovorí B. Bugár

Na snímke zľava Lucia Žitňanská a Béla Bugár na archívnej snímke. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 23. septembra (TASR) – Odchod exministerky spravodlivosti a poslankyne Národnej rady SR Lucie Žitňanskej z Mosta-Híd síce neteší, ale dalo sa to predpokladať. V nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo to skonštatoval predseda koaličnej strany Most-Híd a podpredseda parlamentu Béla Bugár.uviedol Bugár. Poukázal však na to, že tento aj minulý týždeň sa stalo, že za niektoré veci nehlasovala.poznamenal Bugár.Podľa predsedníčky opozičného hnutia OĽaNO Veroniky Remišovej je zbytočné v súčasnosti špekulovať, či by sa mohla exministerka spravodlivosti stať v budúcnosti členom ich klubu, prípadne súčasťou opozičnej vlády.poznamenala Remišová. Pripustila, že ak by sa tieto vyjadrenia zmenili, sú pripravení si s ňou sadnúť a porozprávať sa. Momentálne to však Remišová považuje za špekulácie.Na adresu exministerky spravodlivosti zároveň poznamenala, že si ju za niektoré zákony a kroky váži, pričom bola jedným z najrešpektovanejších členov vládnej koalície. Na druhej strane jej ale vyčíta, že dva roky podporovala vládnu koalíciu a hlasovala za programové vyhlásenie vlády.