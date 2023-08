Odchod mladých do zahraničia je problémom. Mala by ich budúca vláda motivovať, aby zostali na Slovensku?

Tri percentá sú proti

Najviac sú presvedčení voliči KDH

10.8.2023 (SITA.sk) - Budúca vláda by mala motivovať mladých, aby neodchádzali na trvalo do zahraničia. Ako vyplýva z prieskumu agentúry AKO pre spravodajskú televíziu Joj24, myslí si to až 91,6 percenta respondentov.Konkrétne by podľa prieskumu určite mala vláda motivovať mladých, aby neodchádzali, podľa 81,9 percent opýtaných a asi by mal podľa ďalších 9,7 percenta.Naopak, vláda by nemala motivovať mladých, aby neodchádzali, podľa siedmych percent respondentov. Konkrétne 3,4 percenta opýtaných uviedlo, že by to asi nemala robiť a podľa 3,6 percenta by to určite nemala robiť.Motivovanie mladých zostať na Slovensku podporuje podľa prieskumu aj väčšina voličov vybraných politických strán.Určite by tak vláda mala robiť podľa 90 percent voličov KDH , 88 percent voličov Progresívneho Slovenska , 87 percent voličov SNS Republiky , 86 percent voličov Smeru-SD a 82 percent voličov Hlasu-SD a hnutia OĽaNO a priatelia To, že vláda by mala určite motivovať mladých, aby neodchádzali, si myslí aj 78 percent voličov Sme rodina a 75 percent voličov SaS Agentúra prieskum robila v dňoch 24. až 28. júla na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov telefonickou formou.