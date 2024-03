Odchod z NATO by bol pre Slovensko nevýhodný, výdavky na obranu by sa museli mnohonásobne zvýšiť

Strata bezpečnostných záruk

Čo ukazujú čísla?

Žiadny štát ešte z NATO nevystúpil

30.3.2024 (SITA.sk) - Prípadné vystúpenie Slovenska zo Severoatlantickej aliancie (NATO) by nedávalo žiadny zmysel a bolo by veľmi nevýhodné. Pre agentúru SITA to pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenska do NATO skonštatoval politológ Peter Dubóczi z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Dodal, že v prípade, ak by Slovensko vystúpilo z NATO, znamenalo by to pre štát stratu bezpečnostných záruk, hlasu v medzinárodnom prostredí, a zároveň by Slovensko bolo nútené spoliehať sa len na vlastnú obranu.„Ak niekomu prekáža, že v rámci podmienok členstva v NATO musíme do našej obrany investovať aspoň 2 percentá HDP, tieto výdavky by sa po vystúpení museli mnohonásobne zvýšiť. To by znamenalo oslabenie financovania iných oblastí," zdôraznil.Politológ poukázal aj na to, že na vystúpenie zo severoatlantických štruktúr nie je v tejto chvíli na Slovensku ani spoločenská objednávka. Pripustil však, že v uplynulom roku podpora slovenského členstva v NATO v spoločnosti poklesla.„Podľa prieskumov organizácie Globsec dosiahla po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 rekordných 72 percent a v tom ďalšom sa dostala na úroveň 58 percent. Ak sa však pozrieme na prieskum NATO, ktorý bol realizovaný koncom roka 2023, za zotrvanie Slovenska v NATO by bolo 60 percent Slovákov. Za odchod 23 percent," približuje Dubóczi konkrétne čísla.Prevahu pozitívneho nahliadania na slovenské členstvo v NATO podľa neho ukazujú i ďalšie čísla.„Spomeniem to, že ako veľmi dôležitú alebo dôležitú pre budúcu bezpečnosť Slovenska vníma Alianciu 64 percent respondentov. Aj to vypovedá o tom, že vystúpenie Slovenska z NATO nedáva zmysel. Jednoducho nie je v súlade ani s logikou bezpečnosti, ani logikou demokracie," uviedol.Dubóczi tiež poznamenal, že praktickú podobu samotného procesu vystúpenia z NATO možno len ťažko opísať, keďže tak ešte žiadny členský štát neučinil a nie je na to precedens.„V hypotetickej situácii by však z formálneho hľadiska nemalo ísť o nič náročné. Formálny postup je uvedený v článku 13 Severoatlantickej zmluvy. Uvádza, že každý štát, ktorý chce vystúpiť, musí zaslať Spojeným štátom americkým (ako depozitárovi) ,oznámenie o vypovedaníʻ, ktoré USA následne postúpia ostatným členom aliancie. Po uplynutí ročnej lehoty by bol daný štát vylúčený," vysvetlil.