ODCHODY SLÁVNYCH: Kto nás opustil v roku 2020?

JANUÁR

výberová chronológia úmrtí osobností vo svete v roku 2020.10. januára -(86), česko-americký filmový režisér a scenárista známy napríklad filmom Intimní osvětlení. Spolupracoval s Milošom Formanom a Jaroslavom Papouškom, po auguste 1968 žil v USA.

Na archívnej snímke filmový režisér Ivan Passer.

Foto: TASR/AP16. januára -(95), syn autora svetoznámej trilógie Pán prsteňov, ktorý sa po smrti svojho otca J.R.R. Tolkiena v roku 1973 podieľal na editorskej a publikačnej činnosti jeho posmrtne vydaných kníh.21. januára -(77), britský herec a režisér, jeden zo šiestich členov komediálnej skupiny Monty Python.

Na archívnej snímke z 21. augusta 2010 britský herec a režisér Terry Jones.

Foto: TASR/AP28. januára -(101), posledné letecké eso z bitky o Britániu, ktorá sa odohrala v roku 1940 počas druhej svetovej vojny.

Vo veku 101 rokov zomrel v utorok Paul Farnes, posledné letecké eso z bitky o Britániu, ktorá prebehla v roku 1940 počas druhej svetovej vojny. Na archívnej snímke s princom Charlesom.

FEBRUÁR

Foto: TASR/AP30. januára -(87), bývalý československý minister obrany, politik a disident.2. februára -(71), jeden z najznámejších českých rockových hudobníkov, gitarista.

Ivan Král, archívna snímka.

Foto: Facebook/Ivan Kral3. februára -(90), literárny kritik, esejista a filozof, označovaný za jedného z najväčších mysliteľov v súčasnom literárnom svete. Zomrel v Británii.5. februára -(103), americký herec.

Na archívnej snímke kvety sú položené na hviezde herca Kirka Douglasa na holywoodskom Chodníku slávy v Los Angeles 5. februára 2020.

Foto: TASR/AP7. februára -(91), herec, zomrel pri tragickej nehode v americkom meste Los Angeles.

Na archívnej snímke z 30. augusta 2009 je americký herec a komik Orson Bean.

Foto: TASR/AP9. februára -(84), talianska operná diva, zomrela v Modene.10. februára -(79), jedna z najoslavovanejších francúzskych karikaturistiek, ilustrátorka, scenáristka a feministka.13. februára -(103), príslušník sovietskej vojenskej rozviedky, ktorý je považovaný za záchrancu poľského mesta Krakov pred zničením nacistami počas druhej svetovej vojny.17. februára -(74), americký počítačový vedec, vynálezca slávnych počítačových skratiek Ctrl+C a Ctrl+V.17. februára -(56), jeden z najrešpektovanejších britských dídžejov, hudobných producentov a remixérov.19. februára -(78), v 70. rokoch 20. storočia navrhol ikonickú minifigúrku stavebnice Lego s pohyblivými končatinami a vymeniteľnými trupmi. Zomrel v Dánsku.24. februára -(101), matematička amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA), ktorá zohrala kľúčovú úlohu pri výpočtoch pilotovaných vesmírnych letov v 60. rokoch.

Na archívnej snímke matematička amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Katherine Johnsonová.

Foto: TASR/AP25. februára -(91), bývalý egyptský prezident.

Na archívnej snímke z 13. apríla 2013 bývalý egyptský prezident Husní Mubarak.

MAREC

Foto: TASR/AP2. marca -(77), český spevák, skladateľ a výtvarník, ktorý bol zakladajúcim členom skupiny Greenhorns (neskôr Zelenáči).5. marca -(100), bývalý generálny tajomník OSN. Zomrel v Peru.9. marca -(90), významný švédsky filmový herec. Bol známy najmä vďaka spolupráci s režisérom Ingmarom Bergmanom, ale tiež z mnohých amerických filmov.

Herec Max von Sydow, archívna foto.

Foto: TASR/AP14. marca -(80), česká popová a jazzová speváčka, trojnásobná víťazka ankety Zlatý Slávik.

Eva Pilarová, archívna snímka.

Foto: Archív TASR15. marca -(92), známy taliansky architekt. Zomrel v Miláne.24. marca -(92), francúzsky ilustrátor, ktorý spolu so scenáristom Reném Goscinnym vytvoril komiksovú postavu galského hrdinu Asterixa.24. marca -(86), legendárny spevák a saxofonista kamerunského pôvodu. Zomrel vo Francúzsku.28. marca -(92), nemecká herečka, spisovateľka a politička.

Na archívnej snímke z 30. augusta 2017 nemecká herečka, spisovateľka a politička Barbara Rüttingová.

Foto: TASR/AP29. marca -(86), jeden z najslávnejších svetových skladateľov a popredný predstaviteľ hudobnej avantgardy v Poľsku.

Na archívnej snímke poľský skladateľ Krzysztof Penderecki

APRÍL

Foto: TASR/AP30. marca -(97), ruský spisovateľ, ktorý bol výrazným predstaviteľom ruskej a sovietskej vojnovej prózy.3. apríla -(84), jeden z najslávnejších talianskych návrhárov obuvi.6. apríla -(94), britská herečka, ktorá sa preslávila najmä rolou Bondovho dievčaťa Pussy Galore vo filme Goldfinger z roku 1964, ako aj postavou Cathy Galeovej v seriáli The Avengers (Pomstitelia).7. apríla -(73), legenda americkej folkovej hudby, všeobecne považovaný za jedného z najvplyvnejších skladateľov svojej generácie.

Na archívnej snímke z 20. júna 2017 legenda americkej folkovej hudby John Prine.

Foto: TASR/AP9. apríla -(91), český profesor ústavného práva, jeden z architektov českej ústavy, signatár Charty 77 a niekdajší dlhoročný poslanec ČSSD.15. apríla -(85), švédsky spisovateľ a autor divadelných hier.16. apríla -(82), český spevák a kontrabasista skupiny Spirituál kvintet.17. apríla -(95), americký výtvarník, režisér a producent animovaných filmov i držiteľ Oscara. V Prahe natočil viac ako desať dielov legendárneho seriálu Tom a Jerry a niekoľko epizód Pepka námorníka.29. apríla -(53), celosvetovo známy bollywoodsky herec, ktorého preslávili napríklad filmy Milionár z chatrče či Jurský svet.

Indický herec Irrfan Khan, archívna snímka.

MÁJ

Foto: TASR/AP3. mája -(71), klávesista britskej punkovej skupiny The Stranglers.6. mája -(73), jeden zo zakladateľov a do roku 2009 aj člen legendárnej nemeckej hudobnej skupiny Kraftwerk, ktorá významne prispela k vývoju elektronickej hudby.8. mája -(87), americký rockandrollový spevák, skladateľ a klavirista, známy pod umeleckým menom Little Richard.11. mája -(89), český spisovateľ, cestovateľ a etnograf.

Český etnograf a spisovateľ Miloslav Stingl, archívna snímka.

Foto: TASR16. mája -(81), nemecká fotografka. Jej fotografie skupiny The Beatles zo začiatku 60. rokov pomohli tejto legendárnej kapele stať sa kultúrnymi ikonami.

Na archívnej snímke zo 6. októbra 2000 nemecká fotografka Astrid Kirchherrová pózuje pred svojou fotografiou Johna Lenona počas výstavy o britskom hudobníkovi The Beatles. Kirchherrová zomrela vo veku 81 rokov v Hamburgu v sobotu 16. mája 2020. Jej fotografie skupiny The Beatles zo začiatku 60. rokov pomohli tejto legendárnej kapele stať sa kultúrnymi ikonami. Kirchherrová sa s členmi kapely The Beatles zoznámila a spriatelila ešte v začiatkoch ich hudobnej kariéry počas turné v Hamburgu. Jeden zo zakladajúcich členov skupiny Stuart Sutcliffe sa s Kirchherrovou zasnúbil a zostal s ňou žiť v Nemeckej spolkovej republike, kde však zakrátko zomrel na krvácanie do mozgu.

Foto: TASR/DPA18. mája -(94), francúzsky herec. Preslávil sa najmä filmami režiséra Luisa Buňuela Kráska dňa či Nenápadný pôvab buržoázie.

Francúzsky herec Michel Piccoli, archívna snímka.

JÚN

Foto: TASR/AP4. júna -(72), basový gitarista a spevák britskej glam-rockovej skupiny The Sweet.8. júna -(69), jedna zo štyroch spievajúcich sestier z americkej R&B skupiny The Pointer Sisters.17. júna -(92), najmladšia sestra a posledná pozostalá zo súrodencov bývalého amerického prezidenta Johna F. Kennedyho.

Na archívnej snímke z 10. apríla 1961 americký prezident John F. Kennedy a jeho sestra Jean Kennedyová Smithová počas bejzbalového zápasu na Griffithovom štadióne vo Washingtone. Jean Kennedyová Smithová, najmladšia sestra a posledná pozostalá zo súrodencov bývalého amerického prezidenta Johna F. Kennedyho, zomrela vo veku 92 rokov.

Foto: TASR/AP22. júna -(80), americký filmový režisér známy napríklad vďaka filmom Hráči so smrťou či Voľný pád.

Režisér filmu Twelve Joel Schumacher, archívna snímka.

JÚL

Foto: TASR/AP4. júla -(68), najdlhšie žijúce siamské dvojčatá na svete. Žili v mestách Dayton a Beavercreek v americkom štáte Ohio.

Američania Donnie a Ronnie Galyonovci, archívna snímka.

Foto: TASR/AP6. júla -(91), taliansky hudobný skladateľ, držiteľ dvoch Oscarov. Jeho hudba zaznela napríklad v legendárnych westernoch Za hrsť dolárov (1964), Dobrý, zlý a škaredý (1966) či Vtedy na Západe (1968).10. júla -(97), bývalý československý komunistický politik.

Na archívnej snímke M. Jakeš pri prejave na manifestácii v Martine, 03.11.1988

Foto: TASR - Pavel Neubauer20. júla -(84), ilustrátor a karikaturista - autor známeho olympijského Míšu.22. júla -(95), český herec, spisovateľ, maliar a ilustrátor.25. júla -(95), divadelná a filmová herečka, známa zo seriálov Chalupáři, Žena za pultem či Nemocnica na okraji mesta.25. júla -(104), oscarová americká herečka, ktorá sa preslávila najmä postavou Melanie Hamiltonovej vo filme Odviate vetrom.

Na archívnej snímke zo 16. apríla 1948 americká herečka Olivia de Havillandová číta scenár.

Foto: TASR/AP25. júla -(73), spevák a gitarista, spoluzakladateľ britsko-americkej bluesrockovej skupiny Fleetwood Mac.

Na archívnej snímke zo 7. apríla 2001 gitarista Peter Green.

Foto: TASR/AP27. júla -(76), japonský módny návrhár. Preslávil sa návrhmi kostýmov pre zosnulého anglického speváka Davida Bowieho.

Na archívnej snímke z 18. mája 2009 v Tokiu japonský módny návrhár Kansai Jamamoto máva v spoločnosti indonézskych tanečníc počas podujatia s názvom Festival of Life in Indonesia.

AUGUST

SEPTEMBER

Foto: TASR/AP31. júla -(64), český herec, známy z filmu Bony a klid.31. júla -(76), britský filmový režisér, scenárista a producent, tvorca snímok ako Bugsy Malone (1976), Polnočný expres (1978), Horiace Mississippi (1988) či Evita (1996).22. augusta -(64), gitarista americkej rockovej skupiny Red Hot Chili Peppers.29. augusta -(87), spoluautor animovaného seriálu Scooby-Doo.2. septembra -(93), česká textárka. Napísala texty pre interpretov ako Marie Rottrová, Eva Pilarová, Marta Kubišová, Waldemar Matuška, Václav Neckář či Karel Gott.5. septembra -(82), český režisér, herec a spisovateľ. Patril k hlavným postavám československej filmovej novej vlny. Jeho film Ostře sledované vlaky, natočený podľa predlohy spisovateľa Bohumila Hrabala, získal v roku 1966 Oscara.

Na archívnej snímke Jiří Menzel.

Foto: TASR - Martin Turanovič9. septembra -(68), jeden zo zakladajúcich členov americkej hudobnej skupiny Kool & the Gang.12. septembra -(77), jamajský priekopník hudobného žánru reggae.

Na archívnej snímke z 13. júla 2019 Toots Hibbert vystupuje v kalifornskom Grass Valley.

Foto: TASR/AP18. septembra -(77), americký spisovateľ, ktorého román Forrest Gump poslúžil ako predloha rovnomenného hollywoodskeho filmu z roku 1994.

Winston Groom, archívne foto.

Foto: TASR/AP23. septembra -(93), francúzska šansoniérka, speváčka a herečka.

Na archívnej snímke z 12. apríla 2012 speváčka a herečka Juliette Gréco počas udeľovania vyznamenania Vermeil Medal of Paris v Paríži.

OKTÓBER

Foto: TASR/AP3. októbra -(95) český herec, známy najmä vďaka úlohe Limonádového Joea z rovnomenného legendárneho filmového muzikálu.4. októbra -(81), módny návrhár japonského pôvodu, zakladateľ obchodnej značky Kenzo.

Na archívnej snímke z 24. marca 2009 módny návrhár Kenzó Takada pózuje pred svojím domom v Paríži.

Foto: TASR/AP6. októbra -(65), slávny holandsko-americký rockový gitarista. Van Halen bol členom rovnomennej skupiny, ktorá vznikla v roku 1972.

Na archívnej snímke z 22. júna 2004 slávny holandsko-americký rockový gitarista Eddie Van Halen skáče počas piesne Jump počas koncertu skupiny Van Halen v americkom East Rutherforde.

Foto: TASR/AP6. októbra -(80) spevák, skladateľ, herec a producent, ktorého najväčší hit I Can See Clearly Now sa v roku 1972 dostal až na prvé miesto americkej hitparády.23. októbra -(101), americká herečka a tanečníčka, ktorá ako 14-ročná poslúžila ako skutočný model pre kultový kreslený film Snehulienka a sedem trpaslíkov (1937) z dielne štúdia Walta Disneyho.25. októbra -(90), škótsky herec, ktorý sa preslávil najmä stvárnením agenta Jamesa Bonda v rovnomenných špionážnych filmoch.

Na archívnej snímke z 25. marca 1964 britský herec Sean Connery bozkáva herečku Honor Blackmanovú počas párty v Pinewood Film Studios v anglickom Iver Heath.

NOVEMBER

Foto: TASR/AP31. októbra -(92), profesor, bývalý predseda Českej akadémie vied. Zaoberal sa najmä teoretickou kvantovou chémiou. Bol i mentorom nemeckej spolkovej kancelárky Angely Merkelovej.1. novembra -(88), dlhoročná sólistka českého Národného divadla (ND), operná speváčka. Sopranistka po prvý raz vystúpila na scéne ND v roku 1957 ako Vendulka v opere Bedřicha Smetanu Hubička.8. novembra -(62), člen austrálskej rockovej skupiny Midnight Oil, hráč na basovú gitaru.12. novembra -(98), česká spisovateľka a profesorka neurológie, ktorá v polovici 70. rokov stála pri zrode prvej jednotky neurologickej intenzívnej starostlivosti vo vtedajšom Československu.14. novembra -(102), slovinský vynálezca, ktorý okrem iného vymyslel aj rozprašovač parfumov.18. novembra -(77), zakladateľ jednej z najúspešnejších maďarských rockových skupín Omega. Benkő hral na klávesové nástroje, flautu, dychové a bicie nástroje, a bol aj skladateľom.20. novembra -(90), hlavný predstaviteľ srbskej pravoslávnej cirkvi (SPC).

Na archívnej snímke z 24. mája 2012 patriarcha Irinej, hlavný predstaviteľ srbskej pravoslávnej cirkvi (SPC), počas procesie v Belehrade.

Foto: TASR/AP24. novembra -(92), česká televízna a rozhlasová hlásateľka. V auguste 1968 informovala z obrazovky o okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy, za čias normalizácie bola preto prenasledovaná.25. novembra -(60), legendárny argentínsky futbalista.

Na archívnej snímke z 10. mája 1987 argentínska futbalová hviezda Diego Maradona sa teší po tom, čo Neapol získal svoj prvý titul v talianskej Serie A v Neapole.

DECEMBER

Foto: TASR/AP2. decembra -(94), bývalý francúzsky prezident.

Na archívnej snímke z 30. januára 2020 bývalý francúzsky prezident Valéry Giscard d'Estaing počas rozhovoru s agentúrou Associated Press (AP) v Paríži.

Foto: TASR/AP7. decembra -(97), americký penzionovaný brigádny generál, veterán a skúšobný pilot USAF. Je známy najmä ako prvý človek, ktorý 14. októbra 1947 prekonal v experimentálnom lietadle Bell X-1 s raketovým motorom rýchlosť zvuku.

Na archívnej snímke z roku 1948 dvadsaťpäťročný skúšobný pilot Charles E. Yeager pózuje v kokpite stíhačky.

Foto: TASR/AP10. decembra -(64), bývalý taliansky futbalista. Rossi otvoril skóre finálového zápasu MS 1982 a naštartoval Taliansko k víťazstvu nad vtedajším Západným Nemeckom 3:1. V tom istom roku dostal aj Zlatú loptu pre najlepšieho hráča Európy.

Na archívnej snímke z 5. júla 1982 taliansky futbalista Paolo Rossi (vľavo) sa teší po strelení gólu v zápase majstrovstiev sveta vo futbale Taliansko - Brazília v Barcelone.

Foto: Archív TASR15. decembra -(95), fyzik. Pred druhou svetovou vojnou sa dostal do Británie v transporte židovských detí, ktorý zorganizoval Nicholas Winton. Abeles, ktorému Česi hovorili aj Bedřich, vyvinul zdroj energie pre vesmírne sondy, používaný dodnes.