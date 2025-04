Oddnes začína platiť transakčná daň. Toto je 5 rád, ako si firmy môžu optimalizovať náklady a platiť menej

5 rád, ako optimalizovať náklady na transakčnú daň

Rada č.1: Realizujte konsolidované platby

Rada č.2: Plaťte kartou, ak to je možné

Rada č.3: Využívajte vzájomný zápočet

Rada č.4: Poskytnite vyšší preddavok dodávateľovi na úhradu budúcich plnení

Rada č.5: Zníženie administratívnej záťaže a finančnej zodpovednosti

Toto sú kľúčové parametre transakčnej dane, ktorý začína platiť oddnes



majú sídlo alebo miesto podnikania na Slovensku alebo



majú slovenský bankový účet (vrátane zahraničných osôb, ktoré síce nepodnikajú na Slovensku, ale majú na Slovensku bankový účet kvôli projektom spoločného financovania), alebo

vykonávajú činnosť v tuzemsku (napr. zahraničné osoby, ktoré nie sú v zapísané v ORSR, ale vykonávajú nejakú činnosť na Slovensku, napr. platitelia DPH podľa § 5)





Platby kartou, vrátane platieb cez Apple Pay, Google Pay, Paypal



Úhrady za tovar či služby kryptomenami



Úhrady v hotovosti



Pripísané platby na bankový účet daňovníka



Úhrady medzi bankovými účtami daňovníka v tej istej banke



Platby daní a odvodov, okrem platby miestnych daní a iné.



Sadzby dane a celkové nastavenie



Zdaňovacie obdobie začína 1. aprílom 2025



Fyzické osoby - podnikatelia mali povinnosť otvoriť si transakčný účet do 31.3.2025 (ak ho ešte nemajú, je najvyšší čas)



Daň sa platí z debetných transakcií z bankových účtov, čiže z odpísaných platieb vo výške 0,4 %, max. vo výške 40 eur. Finančná úspora vznikne pri prevodoch nad 10 000 eur.

Výber hotovosti bude zaťažený daňou 0,8 % bez maximálneho limitu



Odlišné zaťaženie hotovostných a bezhotovostných operácií stále zostáva problémom pre Európsku centrálnu banku, ktorá neuprednostňuje jeden nástroj pred iným a hovorí, že používanie eurobankoviek by nemalo byť drahšie ako bankové prevody.







Za vydané platobné karty sa bude platiť poplatok 2 eurá ročne s tým, že samostatné platby kartou sa nezdaňujú. Ak v priebehu roka exspiruje nejaká platobná karta a nahradí sa novou, ide o dve samostatné karty, ktoré podliehajú zdaneniu.

Pri finančných transakciách cez slovenské bankové účty vykonáva celú administratívu, výber dane, odvedenie dane daňovému úradu a podanie oznámenia slovenská banka.



Ak má daňovník povinnosť platiteľa dane on sám (napr. pri zahraničných bankových účtoch a preúčtovaných nákladov), má možnosť vypočítať daň a odviesť ju správcovi dane spolu s podaním oznámení za apríl, máj a jún 2025 najneskôr do 31.7.2025. Následne sa daň bude už odvádzať na mesačnej báze. V týchto prípadoch má daňovník ešte nejaký čas sa finančne pripraviť na úhradu dane.



1.4.2025 (SITA.sk) - Oddnes začína platiť transakčná daň pre všetkých živnostníkov aj firmy, ktoré podnikajú na Slovensku.Pri bezhotovostných prevodoch sa na daň z finančných transakcií uplatňuje limit 40 eur. To znamená, že aj pri prevode sumy vyššej ako 10-tisíc eur poplatok nebude vyšší ako 40 eur. Odporúča sa preto konsolidovať platby, čiže jednou platbou uhradiť viacero faktúr tomu istému dodávateľovi."Úhrada viacerých faktúr pre jedného dodávateľa služieb či tovaru v jednej platbe je rozumným riešením, ako pri veľkých úhradách optimalizovať náklady na transakčnú daň. Spájanie faktúr do jednej úhrady je daňovo v poriadku, keďže dani podlieha iba suma odpísanej platby z bankového účtu. Uvedený záver pripúšťa aj finančná správa ," argumentuje daňová odborníčka Ľubomíra Murgašová z poradenskej spoločnosti Grant Thornton radí. "Odporúčam sa však vopred dohodnúť s dodávateľom na spôsobe platby," dodáva Ľubomíra Murgašová.Pri platbe kartou sa daň neplatí, podnikateľ iba uhrádza ročný poplatok za každú kartu k podnikateľskému účtu vo výške 2 eur. Je preto rozumné realizovať maximum platieb kartou namiesto prevodom."Ak napríklad dopravná firma s flotilou desiatich nákladných áut zaplatí mesačne za pohonné hmoty 30-tisíc eur pri 50 tankovaniach, tak pri platbe kartou namiesto využitia úhrady na faktúru ušetrí 120 eur. Za niekoľko rokov takto ušetrí niekoľko tisíc eur," vysvetľuje Ľubomíra Murgašová.Ak má dodávateľ zriadenú platobnú bránu, môže na úhradu tovaru alebo služieb využívať kartu aj firma, ktorá by za bežných okolností nemala inú možnosť, ako využiť bankový prevod.Firmy môžu využívať vzájomný zápočet za poskytnuté tovary alebo služby, a uhrádzať iba rozdielové sumy. To znamená, že ak firma A dodala firme B v priebehu mesiaca tovar za 15 000 eur a firma B zase služby za 14 900 eur, tak firma B uhradí prevodom z účtu len rozdiel 100 eur."Firma B vystaví účtovný doklad o započítaní pohľadávok a záväzkov a informuje firmu A, že záväzok bol čiastočne uhradený započítaním a rozdiel bude uhradený bankovým prevodom," radí Ľubomíra Murgašová z poradenskej spoločnosti Grant Thornton Ak jedna spoločnosť plánuje na základe zmluvy odobrať od inej tovar či služby vo väčšom objeme, tak za tieto budúce plnenia môže dodávateľovi uhradiť takzvaný preddavok na úhradu budúcich plnení."Ak spoločnosť plánuje v priebehu blízkej budúcnosti odobrať od toho istého dodávateľa viaceré tovary, napríklad 300 kusov tovarov za 400 eur/kus, môže dodávateľovi po dohode jednorazový preddavok na úhradu týchto dodaní. Táto spoločnosť tak zaplatí iba 40 eur ako maximálny limit na odpísanú platbu dodávateľovi z bankového účtu (z celkových 120 000 eur) namiesto 480 eur, ak by platila za každý kus samostatne. Následne za jednotlivé dodania spoločnosť už daň z finančných transakcií neplatí, keďže sa úhrada vykompenzuje z preddavku a nedochádza pritom k odpísaniu platby z bankového účtu. Táto forma úhrady však môže mať negatívny vplyv na cash-flow, kedy spoločnosť musí skôr uhradiť kúpnu cenu za tovar, ktorý ešte neodobrala," vysvetľuje Ľubomíra Murgašová z poradenskej spoločnosti Grant Thornton Ak je firma daňovým rezidentom na Slovensku, čiže na Slovensku realizuje väčšinu svojej činnosti, nemá pre ňu zmysel presúvať si podnikateľský účet do zahraničia alebo využívať už existujúci účet v zahraničí ako svoj hlavný."Ak firma nemá podnikateľský účet na Slovensku, každomesačné vykazovanie dane a následne aj úhradu musí robiť sama. Tým si pridáva množstvo administratívnej práce a nič finančne neušetrí. Práve naopak, ak túto novú úlohu preberie účtovná firma, bude si za službu účtovať náklady. Je preto lepšie využívať podnikateľský účet v banke na Slovensku a nechať túto povinnosť na banke. Uvedené odporúčanie platí aj pre zahraničné firmy," hovorí Ľubomíra Murgašová z poradenskej spoločnosti Grant Thornton.podnikatelia a právnické osoby, ktoré majú bankový účet a ktoré:"Rozšírením subjektov, ktorí majú platiť transakčnú daň , sa štát snaží zvýšiť príjmy. Ako vyslovene zvláštne sa však javí zahrnutie zahraničných subjektov, ktoré na Slovensku nepodnikajú podľa slovenského obchodného práva a z nejakého dôvodu tu len majú bankový účet. Zákon stále nedefinuje o akú činnosť na Slovensku má ísť pri zahraničných osobách, aby bolo predmetom dane. Z nepresných definícií vzniká právna neistota u daňovníkov a platiteľov na Slovensku. " hovorí Ľubomíra Murgašová z poradenskej spoločnosti Grant Thornton.okrem štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií, územná samospráva, Sociálna poisťovňa, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, cirkvi a náboženské spoločnosti, záujmové združenia právnických osôb, neinvestičné fondy, organizácie s medzinárodným prvkom, subjekt výskumu a vývoja, občianske združenia a nadácie, Slovenský červený kríž, SAV, Matica slovenská, turistické informačné centrá a územné organizácie cestovného ruchu, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, transakcie poštových podnikov vrátane kuriérskych spoločností, obchodníkov s cennými papiermi, správcov kryptoaktív a bánk, DDS, zdravotné poisťovne a iné, diplomatické misie a niektoré konzulárne úrady, školy a školské zariadenia (okrem obchodných spoločností)