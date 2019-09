Odevný reťazec Marks & Spencer vypadne z akciového indexu FTSE 100

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 4. septembra (TASR) - Britský odevný reťazec Marks & Spencer (M&S) vypadne z akciového indexu FTSE 100. Ide prvý takýto prípad od vytvorenia indexu pred 35 rokmi. Hodnota M&S totiž klesla pod hraničnú úroveň pre zaradenie spoločnosti do indexu.Potvrdili to v utorok (3. 9.) večer aj uzatváracie ceny na akciových trhoch, ktoré ovplyvňujú kvartálne preskupenie najlepších spoločností kótovaných na burze v Británii.Oficiálne oznámenie o vyradení M&S sa očakáva dnes a zmeny nadobudnú účinnosť 23. septembra.Aj spoločnosti Micro Focus a Direct Line budú vyradené z indexu, čím sa vytvorí priestor pre ťažobnú spoločnosť Polymetal, farmaceutický podnik Hikma a strojársku firmu Meggitt.Vyradenie M&S bolo už len otázkou času, keďže hodnota akcií reťazca klesla o viac ako 45 % za uplynulé tri roky.M&S pritom stál pri zrode indexu FTSE 100 v roku 1984, v ktorom už zostalo len 26 firiem z pôvodnej zostavy.„M&S bol pre mnoho generácií stálicou na britskom maloobchodnom trhu a zakladajúcim členom FTSE 100,“ uviedol Helal Miah, analytik investičného Share Center.Vyradenie reťazca z indexu tak podľa neho so sebou nesie veľkú symboliku. Poukazuje totiž na problémy, ktorým čelí britský maloobchodný sektor, keďže internet zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu pri nakupovaní.