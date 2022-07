Odíde SaS z vládnej koalície? Republiková rada rozhodne o postoji strany v súčasnej kríze

6.7.2022 (Webnoviny.sk) - Mimoriadna rozšírená republiková rada strany Sloboda a Solidarita (SaS) má v stredu rozhodnúť o postoji v súčasnej koaličnej kríze.Na otázku agentúry SITA, či bude SaS žiadať odchod Igora Matoviča OĽaNO ) z funkcie ministra financií, podpredseda strana Martin Klus odpovedal, že nakoniec aj premiér sa vyjadril, že všetky možnosti sú otvorené.„Takže my to tak vnímame v rámci diskusie, ktorá nás v stredu čaká. Sám som zvedavý, aké rôzne možnosti sa po tej debate otvoria, aby sme naše pôsobenie v koalícii dostali do podoby, ktorá nám všetkým nebude ubližovať, lebo aj vývoj preferencií koaličných strán v poslednom období hovorí sám za seba," zhodnotil Klus.Poslanec Miroslav Žiak (SaS) o možnom odchode Matoviča z vlády povedal, že nevie na to priamo odpovedať. „Ale myslím si, že je to v záujme Slovenska, ak nechceme, aby sa vrátil Robert Fico Hlas-SD v takom zoskupení, že obidvaja vytvoria vládu," poznamenal Žiak s tým, že si to musí uvedomiť hlavne Igor Matovič.Na doplňujúcu otázku, či potom nebude OĽaNO žiadať, aby z vlády odišiel aj minister hospodárstva a líder SaS Richard Sulík, poslanec odvetil, že by to bolo „veľmi smiešne". Žiak argumentoval tým, že minister Sulík priviedol na Slovensko investíciu Volva s tisíckami pracovných miest. Doplnil, že Sulík nie je ani najnepopulárnejším politikom a ministrom na Slovensku.