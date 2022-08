ODIŠLA HVIEZDA: Herečku Anne Hecheovú odpojili od prístrojov

Americká herečka Anne Hecheová zomrela v piatok vo veku 53 rokov po tom, čo ju v nemocnici v Los Angeles odpojili od prístrojov. Hecheová bola v kritickom stave od automobilovej nehody, ktorú mala pred týždňom. Informuje o tom TASR na základe správy britského denníka The Guardian, ktorý sa odvoláva na oznámenie jej rodiny.





Hasiči, ktorí ju minulý piatok vyslobodzovali z vraku auta, uviedli, že v tom čase ešte bola schopná rozprávať. Krátko nato však stratila vedomie a po troch dňoch jej príbuzní oznámili, že sa nachádza v kritickom stave a upadla do kómy. V piatok rodina vo vyhlásení informovala, že Hecheová utrpela ťažké zranenie mozgu a už nemá nádej na prežitie. Na prístrojoch ju ponechali, iba kým sa nezistí, či jej orgány nebude možné darovať.Portál TMZ vo štvrtok napísal, že Hecheová bola za volantom zrejme pod vplyvom kokaínu. Pôvodne sa špekulovalo, že bola opitá. Jeden zo zdrojov pre TMZ však uviedol, že prítomnosť fentanylu v krvi mohla byť aj dôsledkom nemocničnej liečby.Ako uviedol denník New York Post, Hecheová vrazila autom do domu na predmestí Los Angeles a pri nehode utrpela okrem iného ťažké popáleniny. Požiar likvidovalo až 60 hasičov. Podľa kamerových záznamov pred nárazom jazdila nevyspytateľne a takmer zrazila chodca.Ako herečka sa presadila na začiatku 90. rokov minulého storočia. Zažiarila po boku Tommyho Lee Jonesa vo filme Sopka a tiež v mafiánskej dráme Donnie Brasco.