Odkaz hrdinov a obetí fašistických hrôz by nikomu nemal dovoliť prepisovať dejiny, uviedol Raši

Nepodceňujme nové konflikty

Vrátilo sa nezmyselné zabíjanie

5.4.2025 (SITA.sk) - Odkaz hrdinov a obetí fašistických hrôz by nemal nikomu dovoliť prepisovať dejiny a poľudšťovať fašistickú ideológiu. Vyhlásil to predseda parlamentu Richard Raši Hlas-SD ), ktorý si v sobotu v Liptovskom Mikuláši uctil pamiatku osloboditeľov položením vencov k pamätníku na cintoríne Háj - Nicovô.Pripomenul si tak činy osloboditeľov, vojakov, povstalcov a účastníkov odboja, ktorí sa zaslúžili o oslobodenie Liptovského Mikuláša. Raši vo svojom príhovore vrámci osláv 80. výročia oslobodenia mesta vyzdvihol hrdinstvo všetkých, ktorí sa pričinili o návrat slobody a mieru. Raši zdôraznil dôležitosť uchovávania historickej pamäti ako prostriedku na predchádzanie a opakovanie tragédií minulosti.„Nepodceňujme hrozbu nových konfliktov, do ktorých nás môže priviesť opakovanie histórie, neznalosť našej minulosti, či ľahostajnosť k nej,“ povedal Raši, podľa ktorého by odkaz hrdinov a obetí fašistických hrôz pre ďalšie generácie nemal nikomu dovoliť prepisovať dejiny a poľudšťovať fašistickú ideológiu.„Generácie poučené z minulosti budú formovať našu budúcnosť a bude na nich, či sa budú inšpirovať príkladmi nenávisti, alebo príkladmi mieru a spolupráce,“ doplnil predseda parlamentu.Súčasne spomenul aj aktuálnu situáciu v Európe v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Ako uviedol, smutným faktom tohto výročia je skutočnosť, že sa na náš kontinent vrátilo nezmyselné zabíjanie, a že nevinní ľudia zomierajú na frontovej línii, v obytných domoch, v školách či v nemocniciach.Vyjadril však nádej, že po začatých mierových rokovaniach by mohlo čoskoro dôjsť k dohode o trvalo udržateľnom mieri. Uzatvorenie mieru práve v tomto roku, kedy si celá Európa pripomína 80. výročie ukončenia druhej svetovej vojny, by podľa neho malo silnú symboliku.„Tak si najlepšie uctíme odkaz tých, ktorí položili svoje životy pred 80 rokmi na bojiskách na území Slovenska a v Európe,“ uzavrel Raši.